Estados Unidos vs. Paraguay: horario y dónde seguir el partido del Grupo D del Mundial 2026

Arranca la participación de las selecciones del grupo D de la Copa Mundial 2026, Estados Unidos, uno de los anfitriones inicia su camino mundialista recibiendo a la selección de Paraguay. Será el primer partido del torneo que se juegue en el SoFi Stadium, de Los Ángeles.

Ambos equipos se conocen, pues se enfrentaron en el mes de noviembre en un amistoso, que terminó con la victoria 2-1 para el conjunto estadounidense. La selección paraguaya llega nuevamente a una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia, tras haber ocupado la sexta posición de las eliminatorias de la CONMEBOL.

Estados Unidos buscará iniciar con el pie derecho su decimosegunda participación en un mundial, y buscará su cuarta victoria como debutante. El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino llega luego de haber disputado dos amistosos en las últimas semanas, donde sumó una victoria frente a Senegal y una derrota contra Alemania.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Estados Unidos y Paraguay?

Estados Unidos recibirá a Paraguay este viernes 12 de junio en la segunda jornada del día, es decir, que el partido comenzará a las 8:00 p.m., hora colombiana, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Recuerde que podrá seguir el partido EN VIVO a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

Alineaciones probables

Estados Unidos : Freese; Freeman, Miles Robinson, Ream, Antonee Robinson; Dest, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic; Balogun.

: Freese; Freeman, Miles Robinson, Ream, Antonee Robinson; Dest, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic; Balogun. Paraguay: Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; Diego Gómez, Bobadilla, Cubas, Almirón; González y Sanabria

Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO

El encuentro entre Estados Unidos y Paraguay será transmitido a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, en su señal en vivo.