¿Qué partidos hay el 13, 14 y 15 de junio? HORA y cómo ver EN VIVO el Mundial 2026. Getty Images

La Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá llega a su primer fin de semana, con el debut progresivo de las grandes selecciones que posan de candidatas a llevarse el trofeo.

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Transcurridas las dos primeras jornadas con acción para los tres anfitriones, llega el turno para el primero de los favoritos cuando Brasil salga a la cancha ante el Marruecos de Hakimi, este sábado 13 de junio.

Luego el turno será para los europeos el domingo 14 de junio, con Alemania que recibe a la debutante Curazao. En cuanto a los sudamericanos, ese mismo día Ecuador enfrenta su primer reto ante Costa de Marfil.

Finalmente, los colombianos tendrán la oportunidad de vivir el estreno de España ante Cabo Verde y Uruguay con Arabia, este lunes festivo 15 de junio. Como dato curioso, el lunes debuta también el jugador más viral de la Copa, Tim Payne, con Nueva Zelanda vs. Irán.

Mundial 2026: Partidos del sábado, 13 de junio 2026

2:00 p. m. - Catar vs. Suiza – Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol)

– Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol) 5:00 p. m. - Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Estadio Nueva York, Nueva Jersey (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol)

– Grupo C - Estadio Nueva York, Nueva Jersey (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol) 8:00 p. m. - Haití vs. Escocia – Grupo C - Estadio Boston .

– Grupo C - Estadio Boston 11:00 p. m. - Australia vs. Turquía – Grupo D - Estadio BC Place Vancouver

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Mundial 2026: Partidos del domingo, 14 de junio de 2026

12:00 m - Alemania vs. Curazao – Grupo E - Estadio Houston (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol)

– Grupo E - Estadio Houston (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol) 3:00 p. m. - Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Estadio Dallas (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol)

– Grupo F - Estadio Dallas (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol) 6:00 p. m. - Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Estadio Filadelfia (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol)

– Grupo E - Estadio Filadelfia (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol) 9:00 p. m. - Suecia vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Mundial 2026: Partidos del lunes 15 de junio de 2026

11:00 a. m. - España vs. Cabo Verde – Grupo H - Estadio Atlanta (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol)

– Grupo H - Estadio Atlanta (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol) 2:00 p. m. - Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Estadio Seattle (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol)

– Grupo G - Estadio Seattle (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol) 5:00 p. m. - Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H - Estadio Miami (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol)

– Grupo H - Estadio Miami (Transmisión por el Fenómeno del Fútbol) 8:00 p. m. - RI de Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Estadio Los Ángeles

¿Cómo ver la transmisión de los partidos del Mundial 2026?

Recuerde que puede seguir los partidos del Mundial 2026 EN VIVO a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

Todos los demás encuentros se pueden ver en Colombia a través de DSports.