Ingenieros de Santander plantean concesión para la carretera Bucaramanga Bogotá

Bucaramanga

Para acabar de una vez por todas con los problemas de la Ruta 45, el nombre técnico con que se denomina a la carretera Bucaramanga Bogotá, hay una propuesta de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI: estructurar una concesión para que una firma particular haga las obras de ampliación de la calzada y desarrolle las labores de mantenimiento; es decir, el gremio plantea que haya una figura que dé resultados tangibles como los logrados con la Ruta del Cacao, la concesión que en pocos años logró mejorar la vía entre la capital de Santander y el Magdalena Medio.

Un comunicado firmado por Sonia González Corzo, presidenta de la Sociedad Santandereana de Ingenieros hace un recuento de las últimas acciones efectuadas en el intento por mejorar las condiciones de movilidad a lo largo del corredor vial en el que existen tres peajes, dos de los cuales permanecen cerrados por cuenta de una protesta de la comunidad desde hace 8 meses.

“La Sociedad Santandereana de Ingenieros ha propuesto en dichas reuniones la estructuración de una concesión vial aprovechando las variables técnicas y financieras que se encuentran a disposición. El país no puede desconocer que Santander es el cuarto departamento más competitivo de la nación y el motor logístico del nororiente colombiano. Perder la conectividad oportuna con Bogotá es perder la conexión con Venezuela, cuya recuperación económica será una realidad”, considera el gremio de los ingenieros.

La Sociedad entrega un dato sobre el valor de las obras que deben construirse en la carretera. “Estas intervenciones requieren de una inversión adecuada de aproximadamente 3.0 billones de pesos a valor presente, concordante con los resultados obtenidos del contrato # 1811 de 2020, del consorcio E&D Chiquinquirá, que entregó estudios, la mayoría de ellos en fase III, para la construcción de terceros carriles y dobles calzadas, estimados en un valor de 2.13 billones de pesos”.

Los ingenieros hacen cuentas; “la caja” para financiar el proyecto saldría de los peajes y la posibilidad de liberación de cerca de 967.000 millones de pesos que no se ejecutaron por la concesión Autovía de la ruta Bucaramanga - Pamplona.

El gremio recuerda que las obras prioritarias son:

• Variante de San Gil.

• Variante de Socorro.

• Variante de Oiba.

• Variante de Barbosa.

• Terceros carriles, especialmente en el sector San Gil - Piedecuesta.

• Doble calzada en el sector Curos - Piedecuesta.