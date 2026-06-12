Fabricante de balones en Monguí, invita a comprar productos hechos a mano y de calidad

Los visitantes que llegan a Monguí (Boyacá), pueden apreciar que este municipio es conocido como la “cuna del balón en Colombia”, la plaza principal está rodeada por el emblemático Museo del Balón, monumentos a la pelota.

Llegó el mundial 2026 y con este la compra del album Panini, sin embargo, los balones también han sido referencia en las ventas, aunque no como se quisiera en algunos municipios de Boyacá.

Edgar Ladino, uno de los propietarios de Balones Ladino en Monguí, nos cuenta cómo nació esta tradición: “mi tío Froilán inició este proyecto en Monguí Boyacá en el año 1934, luego lo continuó mi abuelo Manuel Ladino, luego lo continuó mi papá y nosotros venimos más o menos con este proyecto desde el 2012. Nosotros somos cuatro hermanos los que estamos dedicados a esta actividad de cerca de 35 talleres y fábricas que existen en Monguí Boyacá. Yo estoy bregando a rescatar el balón tradicional, el balón artesanal, el balón con que se inició los diferentes campeonatos, que es el balón en cuero cosido a mano, pero también fabricamos balón vulcanizado de microfútbol, fútbol y el balón de baloncesto".

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Ladino comenta que aunque llegó el mundial 2026, las ventas han venido disminuyendo “hace cuatro años hubo pedidos hasta de 20.000 unidades, ahora los pedidos más grandes que se han visto puede ser de 5.000. El balón cosido se ha llevado a más de 20 países porque es una artesanía, es algo único, no es industrial, se fabrica puntada a puntada y el balón vulcanizado ya ha llegado a Centroamérica, Suramérica y Norteamérica.

Lo que le apasiona al señor Edgar de este trabajo, es la posibilidad de, primero, mantener la tradición y segundo, generar empleo, con él, están trabajando cerca de siete personas, en su mayoría mujeres de la parte rural y mayores de 70 años.

Finalmente hace una invitación a los boyacenses y turistas que quieren llevarse un recuerdo, a comprar y valorar los productos hechos a mano “invitar a las empresas, a las diferentes entidades del departamento para que compren los balones de Monguí. Nosotros hemos tenido un problema grande, por un lado el contrabando de los balones y por otro el balón que está llegando de China, porque son unos balones que están llegando a unos precios sumamente bajos y nosotros realmente no podemos competir con ellos. Competimos porque nuestra calidad es buena, pero en precios sí no hemos podido lograr con ellos”.