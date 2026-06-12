Angélica Velandia, creadora de la ruaniseta y ponchiseta

Angélica María Velandia Villa, aunque nació en Cúcuta, lleva 22 años viviendo en Boyacá, un departamento que la enamoró, la ha acogido con cariño y por eso pensó y creó la ruaniseta como una prenda creativa para el mundial. La mezcla de la ruana con la camiseta.

Angélica, es una mujer multifacética ya que comenta que su gusto por las manualidades nació por su mamá, además Velandia escribe, dibuja, pinta y hace pirograbado en guadua, prendas y creaciones que llevan su sello".

La idea de la ruaniseta nació en el año 2018 con el apoyo de su hijo Jacobo. Para ella la escritura y lectura le ha dado ideas “lo que pasa es que yo escribo y en mis libros yo tengo libros de literatura fantástica, tengo aguilomas, humanimales, o sea, mi mente funciona así: se inventa palabras juntando otras entonces yo decía la ruaniceta hice unas poquiticas, porque eso fue en mayo del 2018 y tuvimos que esperar 8 años para que volviera Colombia a clasificar”.

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“Me dijeron pero nos vamos para Estados Unidos y yo, en Estados Unidos, qué calor, sí, claro, la ruaniceta no funciona y yo dije, no, venga, ¿qué me invento? La ponchiseta con S, o el poncho camiseta. El poncho camiseta lo hace aquí un señor en Nobsa, don Oliverio, la ponchiseta se hace en Nobsa, la ruaniceta se hace en Cuítiva que la elabora doña Ana".

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La creadora de esta pieza mencionó que desde el 10 de octubre se registró esta prenda en la Superintendencia de Industria y Comercio sin ningún inconveniente y por eso se dedicó hacer contenido en las redes sociales con su hijo promocionando la ruaniseta y los pueblos de Boyacá.