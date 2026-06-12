La “ruaniseta” de la selección, la propuesta de los artesanos de Nobsa para lucir en el mundial

Paipa

Cuando la tradición boyacense se mezcla con la pasión por la Selección Colombia y el inicio del mundial de fútbol surgen ideas creativas como la “ruaniseta”.

Angélica María Velandia Villa es la creadora de esta idea que une dos prendas, una deportiva y otra tradicional para aprovechar esta cita mundialista.

“La ruaniseta es la ruana – camiseta, yo hice la unión de esas dos palabras como una linda colombiana, así como los aquí, los colombianos somos emprendedores, nos inventamos cosas, me pareció muy bonito hacer esa esa unión para apoyar desde lo nuestro, desde nuestras artesanías, nuestra identidad, en este caso a nuestra Selección Colombia y yo inmediatamente llamé a doña Ana, que es una abuelita tejedora de Cuitiva con la que hicimos la ruaniseta”.

La señora Angélica contó detalles de la prensa que servirá para apoyar a los artesanos de Nobsa y hacerle fuerza a la Selección Colombia.

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“El escudo es el campesino hilando con las mariposas del realismo mágico y las palabras que están en el escudo es Selección Artesanal de Colombia, ruaniseta boyacense en la parte de atrás, dice la ruaniseta de mi selección, en la parte izquierda del pecho va el escudo, en la parte derecha va Estados Unidos, México y Canadá, y el 2026 porque es la cita mundialista”.

Con esta prenda se espera que se incrementen las ventas de los artesanos de Nobsa y Boyacá durante el mundial de México, Estados Unidos y Canadá.