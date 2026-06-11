“Vamos por el autor intelectual”: Comandante Mecuc

Cúcuta

Luego de la captura de tres personas involucradas en el homicidio del periodista Cristian Herrera, las autoridades avanzan en la investigación para llegar hasta el autor intelectual del crimen.

El comunicador social fue asesinado el pasado sábado 6 de junio cuando llegaba a la residencia de sus familiares con su esposa y su hija en horas del mediodía.

El comandante de la policía metropolitana coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “no vamos a descansar hasta llegar al autor intelectual de este hecho que enluta al periodismo.Las investigaciones van por buen camino y nuestros investigadores han podido avanzar con resultados muy positivos”.

La policía metropolitana de Cúcuta en tiempo récord logró la captura del presunto sicario y de una pareja comprometida en la acción violenta.

El alto oficial reveló que “el sicario también habría participado en otro ataque sicarial que le cobró la vida al propietario de un establecimiento en el sector de Boconó”.

Estas personas John Sebastián Duque Andrade, presunto sicario, Angelica Vesga y Wilmer Alexander Portillo fueron capturados y vinculados a la investigación por el homicidio.

El gremio periodístico en la zona de frontera ha reclamado justicia para que se esclarezca quienes planearon y ejecutaron el asesinato del periodista.