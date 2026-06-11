Concejo pide medidas urgentes para proteger a líderes sociales y periodistas en Cúcuta

La situación de seguridad de líderes sociales y periodistas en Cúcuta sigue generando preocupación. Desde el Concejo Municipal hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de protección, luego de conocerse que 23 líderes comunales están amenazados y que al menos 14 periodistas se encuentran en riesgo.

El concejal Oliverio Castellanos señaló que los líderes comunitarios desarrollan una labor fundamental en los barrios y, por esa razón, requieren garantías para ejercer su trabajo sin poner en peligro sus vidas.

“Es deber constitucional y legal del Estado colombiano garantizarles la seguridad a ellos. Desde el Concejo siempre le hemos exigido al alcalde y al secretario de Seguridad que revisen a detalle la condición en que están estos líderes”, afirmó.

El cabildante cuestionó que las acciones institucionales se activen, en muchos casos, después de que ocurren hechos de violencia. “Yo ya no confío en esas mesas de trabajo. Lo que se necesita es actuar antes de que suceda algo y no después de que una persona fallece”, manifestó.

Castellanos insistió en que las autoridades deben reaccionar ante las denuncias existentes. “Si hoy están denunciando que hay 23 líderes sociales amenazados, entonces hay que activar un plan que permita identificar y capturar a las personas que los están amenazando para salvarles la vida”, sostuvo.

Finalmente, pidió una articulación urgente entre la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana para hacer seguimiento a los casos reportados y garantizar la protección de los líderes sociales, periodistas y sus familias.