Precio del dólar en Venezuela aumenta para HOY 11 de junio de 2026: Así cotizan tasas de cambio

De fondo: Imagen de referencia de bolívares venezolanos juntados con varios dólares estadounidenses. Sobre esta, una imagen traslúcida de la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este jueves 11 de junio de 2026, en donde se reporta nuevamente un aumento en las divisas internacionales.

Así, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 11 de junio 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 577,54610000 bolívares venezolanos (VES) para este jueves 11 de junio de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($572,67840000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 667,37184493 bolívares.

667,37184493 bolívares. Yuan chino: 85,24917340 bolívares.

85,24917340 bolívares. Lira turca: 12,51928900 bolívares.

12,51928900 bolívares. Rublo ruso: 8,03905905 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

100% Banco: 723,0000 para compra - 615,5200 para venta

723,0000 para compra - 615,5200 para venta Bancaribe: 585,9664 para compra - 731,4980 para venta

585,9664 para compra - 731,4980 para venta Banesco: 642,0659 para compra - 741,1882 para venta

642,0659 para compra - 741,1882 para venta Banco Mercantil: 607,5556 para compra – 615,5200 para venta

607,5556 para compra – 615,5200 para venta BBVA Provincial : 613,5059 para compra - 616,0000 para venta

: 613,5059 para compra - 616,0000 para venta Otras instituciones: 623,6931 para compra - 623,7104 para venta

Inflación de mayo fue de 6,3%, la cifra más baja en 19 meses

La inflación de Venezuela ⁠en mayo registró una cifra del 6.3%, según los datos ⁠divulgados el viernes por ⁠el BCV. Esto representa la cifra más baja de los últimos 19 meses, mientras que el mes pasado, abril, tuvo el 10.6%,

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El ente emisor señaló en una nota de prensa publicada en su página web que el mayor aumento en los precios se registró en el sector de

Esparcimiento y cultura (7,3%).

Restaurantes y hoteles (7,1%).

Vestido y calzado (7%).

Equipamiento del hogar (6,8%).

Servicios de educación (6,6%).

Comunicaciones (6,5%).

Cabe acotar que los primeros tres meses del año en el país suramericano estuvieron marcados por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Esto deja un gran reto al gobierno interino, ya que de acuerdo con un informe difundido el pasado mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la economía venezolana crecerá un 7,4 % en 2026 respecto al año pasado, mientras que la inflación cerrará un 271,6 %.

Por otro lado, La ONU prevé que la actividad petrolera crezca un 11,5 %, con una producción de crudo de hasta 1.211.000 barriles por día (bpd), un alza del 12 % en comparación con la del año pasado, que promedió en 1.081.000 bpd, según cifras oficiales.

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