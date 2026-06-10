Exportaciones agropecuarias suben 21,1% en el primer cuatrimestre

El sector agropecuario y agroindustrial continúa consolidándose como un motor fundamental de la economía nacional. Según los informes más recientes del Ministerio de Agricultura y la UPRA, las exportaciones de este sector acumularon más de 2,6 millones de toneladas entre enero y abril de 2026, lo que representa un sólido incremento del 21,1 % en volumen en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En términos monetarios, el valor exportado alcanzó la cifra de 5.015 millones de dólares, reafirmando la relevancia de los productos colombianos en los mercados internacionales.

El impulso positivo durante los primeros cuatro meses del año se debe, en gran medida, al desempeño extraordinario de productos clave. El banano lideró el crecimiento con un aumento de 443.470 toneladas adicionales (+60,1 %), seguido por el aceite de palma y palmiste (+41,2 %) y el azúcar (+13,6 %).

Si se analiza el valor de estas ventas, el banano también destaca con un incremento del 65,3 %, acompañado por los extractos y esencias de café, que crecieron un 45,5 %, y el aceite de palma con un 29,6 %.

La dinámica de crecimiento no se limita al presente año. En los últimos 12 meses (mayo de 2025 a abril de 2026), el sector registró un aumento del 18 % en valor y del 23,2 % en volumen. Durante este ciclo anual, el azúcar y el arroz mostraron incrementos notables en su valor de exportación, con 196 millones y 29 millones de dólares adicionales, respectivamente.

No obstante, el mes de abril de 2026 presentó un panorama de contrastes. El valor total exportado en ese mes fue de 1.026 millones de dólares, lo que significó una reducción del 26,6 % frente a abril de 2025. Este descenso estuvo marcado principalmente por la caída en las ventas de productos tradicionales como el café (-49,9 %), las flores (-20,4 %) y el cacao (-58,2 %).

A pesar de la caída en algunos sectores tradicionales durante abril, otros productos emergentes y estratégicos mostraron una resiliencia notable. Las exportaciones de tilapia se dispararon, registrando un aumento del 111,7 % en volumen y del 104,8 % en valor. Asimismo, el arroz sorprendió con un crecimiento exponencial en volumen del 318,8 % durante el cuarto mes del año. Otros productos con resultados positivos incluyeron la lima Tahití y la carne bovina.

Estos resultados, según el reporte oficial, evidencian la capacidad del campo colombiano para diversificar su oferta y responder con agilidad a las demandas globales, manteniéndose como un pilar estratégico para el desarrollo del país