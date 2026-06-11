Banda Sinfónica de Samacá busca apoyo para representar a Colombia en el mundial de Países Bajos

La Banda Sinfónica de Samacá, Boyacá, obtuvo el primer lugar en la Sección Tercera del Certamen Internacional de Bandas de Música 'Ciudad de València' en el Palau de la Música de Valencia, España en 2024. / Foto: Prensa Alcaldía de Samacá.

Samacá

La Banda Sinfónica de Samacá se prepara para representar a Boyacá y a Colombia en el World Music Contest (WMC), uno de los certámenes musicales más importantes del mundo, que se realizará el próximo 25 de julio en Países Bajos. Sin embargo, la participación de la agrupación depende de la consecución de recursos económicos que permitan cubrir los costos del viaje y la logística.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, hizo un llamado a los boyacenses, colombianos, empresarios y ciudadanos en general para apoyar esta iniciativa cultural que, asegura, trasciende una simple presentación internacional.

“Países Bajos nos espera y estamos haciendo un llamado a todos los boyacenses, a todos los colombianos, a todos los samaquenses, para que nos unamos en esta representación no solo de Samacá y el departamento de Boyacá, sino de todo un país que debe apoyar la cultura, porque a través de ella hay transformación de personas, de seres humanos”, expresó el mandatario.

Castiblanco destacó que detrás de esta participación existe un largo proceso de formación y esfuerzo de niños y jóvenes que han encontrado en la música una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

“No es un viaje, es todo un proyecto y un proceso donde ha habido un esfuerzo y donde queremos dejarle un mensaje a la niñez y a la juventud samaquense, boyacense y colombiana: que sí vale la pena esforzarse, que sí vale la pena ir por los sueños y los propósitos”, afirmó.

El alcalde señaló que la banda representa un verdadero proyecto de vida para sus integrantes y una herramienta para fortalecer el tejido social.

“Desde ahí construimos sociedad, sueños, desde ahí alejamos a los niños y a los jóvenes del alcohol, de las drogas y de todos estos factores que afectan hoy a la sociedad”, indicó.

Para lograr el desplazamiento de la delegación a Europa se requieren 800 millones de pesos. Según informó el mandatario, ya se han reunido cerca de 200 millones, por lo que aún faltan 600 millones para alcanzar la meta.

“Agradecemos a todas las personas de buen corazón, empresarios y a todos quienes nos quieran ayudar y aportar un granito de arena a través de la Fundación Tacari. Allí podrán encontrar el número de la cuenta a través de nuestras redes sociales”, explicó.

La administración municipal y la Banda Sinfónica de Samacá continúan adelantando gestiones y campañas de recaudo con la esperanza de que esta representación internacional se convierta en una realidad y permita llevar el talento boyacense a uno de los escenarios musicales más importantes del mundo.