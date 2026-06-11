“Le faltó ser más previsora”: Mintrabajo y su mensaje a congresista que buscaba suspensión de Petro

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió en Cartagena a la sanción que impuso la Procuraduría General de la Nación contra la congresista Gloria Arizabaleta, y dijo que “le faltó ser más previsora”.

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Además de la llamativa frase, el titular de la cartera sostuvo que Arizabaleta, sí incurrió en una conducta delictiva, y que además desconoce sus funciones en la comisión.

Abogado de Petro acusó a Gloria Arizabaleta de presiones e “intereses oscuros” en Comisión

“Yo creo que merecido, porque la señora representante se extralimitó en sus funciones, pareciera que no conociera su papel y las funciones de la comisión de acusaciones que ella preside. Atentó contra la figura presidencial, contra el presidente de la república y contra la investidura del presidente y ello le ha merecido una apertura de investigación penal en la Corte Suprema de Justicia, porque lo que cometió creo fue un prevaricato”, expresó el alto funcionario.

Así mismo, aclaró que la legisladora no sugirió ningún tipo de persona para ser tenida en cuenta en su dependencia, ni está asociada con contratos.