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11 jun 2026 Actualizado 15:50

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Abogado de Petro acusó a Gloria Arizabaleta de presiones e “intereses oscuros” en Comisión

Abogado de Petro acusó a Gloria Arizabaleta de presiones e “intereses oscuros” en Comisión

Abogado de Petro acusó a Gloria Arizabaleta de presiones e “intereses oscuros” en Comisión

Abogado de Petro acusó a Gloria Arizabaleta de presiones e “intereses oscuros” en Comisión
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Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación, aseguró que la representante Gloria Arizabaleta ha tenido “intereses oscuros” y ha ejercido presiones indebidas sobre el Gobierno Nacional para favorecer al mandatario en el proceso de la violación de los topes de campaña.

Aseguró esto tras la polémica por el auto para suspender al jefe de Estado.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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