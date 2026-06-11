Conozca las labores de EMCALI programadas para este jueves
mantenimiento en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado este jueves 11 de junio
Acueducto
Se realizará empates en la red de distribución de agua potable, por lo que habrá suspensión del servicio entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. en:
- Colseguros
- Brisas de los Álamos
- Nápoles
La empresa dispondrá de carrotanques para atender cualquier contingencia en el abastecimiento de agua.
prueba de estanqueidad en la RBS-20, lo que podría generar baja presión en el suministro de agua a partir de las 8:00 a.m. en:
- Los Sauces
- Villa del Sur
- Ciudad Modelo
- Independencia
- José H. Garcés
EMCALI informó que también se contará con carrotanque para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse.
Por otra parte, se realizarán reparaciones de acueducto en:
- Bolívar (Yumbo)
- Terrón Colorado Realengo
- La Esperanza
Energía
Como parte de la modernización de la red eléctrica, se llevará a cabo la instalación de accesorios para cable ecológico en el Circuito La Base, en el sector de Las Ceibas.
Estas labores requerirán suspensión temporal del servicio de energía entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.
se realizarán trabajos de desmonte de redes en desuso y organización de cableado en el sector de Versalles.
Estas actividades no generarán suspensión del servicio.
Alcantarillado
Las cuadrillas de EMCALI realizarán labores de limpieza y mantenimiento en:
- El Cortijo
- Canal Oriental, en Puerto Mallarino
- Lagunas de Charco Azul y El Pondaje
Según la entidad, estos trabajos buscan fortalecer la infraestructura de los servicios públicos y mejorar la calidad de la atención a los usuarios.