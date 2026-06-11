Conozca las labores de EMCALI programadas para este jueves

Acueducto

Se realizará empates en la red de distribución de agua potable, por lo que habrá suspensión del servicio entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. en:

Colseguros

Brisas de los Álamos

Nápoles

La empresa dispondrá de carrotanques para atender cualquier contingencia en el abastecimiento de agua.

prueba de estanqueidad en la RBS-20, lo que podría generar baja presión en el suministro de agua a partir de las 8:00 a.m. en:

Los Sauces

Villa del Sur

Ciudad Modelo

Independencia

José H. Garcés

EMCALI informó que también se contará con carrotanque para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse.

Por otra parte, se realizarán reparaciones de acueducto en:

Bolívar (Yumbo)

Terrón Colorado Realengo

La Esperanza

Energía

Como parte de la modernización de la red eléctrica, se llevará a cabo la instalación de accesorios para cable ecológico en el Circuito La Base, en el sector de Las Ceibas.

Estas labores requerirán suspensión temporal del servicio de energía entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

se realizarán trabajos de desmonte de redes en desuso y organización de cableado en el sector de Versalles.

Estas actividades no generarán suspensión del servicio.

Alcantarillado

Las cuadrillas de EMCALI realizarán labores de limpieza y mantenimiento en:

El Cortijo

Canal Oriental, en Puerto Mallarino

Lagunas de Charco Azul y El Pondaje

Según la entidad, estos trabajos buscan fortalecer la infraestructura de los servicios públicos y mejorar la calidad de la atención a los usuarios.