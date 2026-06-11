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11 jun 2026 Actualizado 13:50

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Conozca las labores de EMCALI programadas para este jueves

mantenimiento en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado este jueves 11 de junio

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Acueducto

Se realizará empates en la red de distribución de agua potable, por lo que habrá suspensión del servicio entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. en:

  • Colseguros
  • Brisas de los Álamos
  • Nápoles

La empresa dispondrá de carrotanques para atender cualquier contingencia en el abastecimiento de agua.

prueba de estanqueidad en la RBS-20, lo que podría generar baja presión en el suministro de agua a partir de las 8:00 a.m. en:

  • Los Sauces
  • Villa del Sur
  • Ciudad Modelo
  • Independencia
  • José H. Garcés

EMCALI informó que también se contará con carrotanque para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse.

Por otra parte, se realizarán reparaciones de acueducto en:

  • Bolívar (Yumbo)
  • Terrón Colorado Realengo
  • La Esperanza

Energía

Como parte de la modernización de la red eléctrica, se llevará a cabo la instalación de accesorios para cable ecológico en el Circuito La Base, en el sector de Las Ceibas.

Estas labores requerirán suspensión temporal del servicio de energía entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

se realizarán trabajos de desmonte de redes en desuso y organización de cableado en el sector de Versalles.

Estas actividades no generarán suspensión del servicio.

Alcantarillado

Las cuadrillas de EMCALI realizarán labores de limpieza y mantenimiento en:

  • El Cortijo
  • Canal Oriental, en Puerto Mallarino
  • Lagunas de Charco Azul y El Pondaje

Según la entidad, estos trabajos buscan fortalecer la infraestructura de los servicios públicos y mejorar la calidad de la atención a los usuarios.

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