Capturan a mujer señalada de asesinar a su madre en Dosquebradas, Risaralda

Pereira

La detención de alias ‘Yuri’ fue realizada en las últimas horas en Pereira como resultado de una investigación adelantada de manera conjunta por la SIJIN, el CTI y la Fiscalía General de la Nación.

El caso se remonta a noviembre del año pasado, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la muerte violenta de Maryuri Gaspar de 34 años de edad. Desde entonces, los organismos judiciales iniciaron las labores de recolección de pruebas y reconstrucción de los hechos para establecer responsabilidades.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, la principal hipótesis señala que la hoy capturada habría atacado a su madre con un arma cortopunzante en medio de una discusión que se habría originado dentro de la vivienda donde residían.

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Según la información conocida por los investigadores, el conflicto familiar habría comenzado luego de que la víctima decidiera restringir el acceso al servicio de internet de la vivienda, situación que desencadenó una confrontación que terminó en tragedia.

“El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2025 donde alias ‘Yuri’ da muerte a la señora Maryuri, en momento de conflictos internos en su hogar. La mujer tendrá que responder por el delito de homicidio y en el cual se evalúan agravantes por dar muerte a un familiar, en este caso a su señora madre”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Tras varios meses de trabajo investigativo, las autoridades lograron obtener la orden judicial que permitió la captura de la mujer, quien deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio.

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La procesada fue puesta a disposición de la autoridad competente, donde se adelantará el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los hechos que conmocionaron a la comunidad de Dosquebradas.