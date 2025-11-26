En Dosquebradas, una joven de 18 años de edad mataría a su madre porque le cambió la clave al Wifi

Un hecho de intolerancia tiene a la comunidad de Dosquebradas y a los risaraldenses impactados debido a la crueldad y la irracionalidad con que una joven de 18 años de edad apuñaló a su madre por un hecho insignificante, teniendo en cuenta, que ninguna razón justifica la violencia.

Este caso ocurrió en el barrio Puerto Nuevo del municipio industrial, la víctima Maryuri Gaspar, de 34 años de edad, discutió con su hija de 18 años; el problema era que esta joven llevaba mucho tiempo mirando su celular y por eso, su madre desconectó la red de wifi, lo que enfureció a la hija que se fue de la casa enojada.

Lea también: Julián Cifuentes, mató y escondió el cuerpo del párroco Darío Valencia por una camioneta

Horas después regresó a la vivienda y la discusión continuó, pero esta vez, la victimaria agarró un cuchillo de la cocina y se fue para el cuarto de su mamá; sería el hijo menor, de 17 años que luego entró a la habitación y la encontró tendida en la cama con varias heridas por arma cortopunzante.

Este adolescente en un vehículo la llevó al hospital Santa Mónica de Dosquebradas donde, al parecer, llegó sin signos vitales.

Este hecho, llama a la reflexión sobre la descomposición social que atraviesa, no solo la ciudad, también el país; por ello el psiquiatra, Uriel Escobar Barrios, hace un llamado a interiorizar el comportamiento de los seres humanos en esta época, a las consecuencias que trae la falta de diálogo, de escucha en las familias.

Le puede interesar: En Risaralda, los casos de violencia de género aumentan en diciembre por el consumo de licor

“A nivel social este es un fenómeno que cada vez se está presentando con mayor frecuencia y no es solamente por el hecho del consumo de sustancias, por el hecho de discusiones, de desacuerdos, sino la profunda incapacidad que cada vez tienen más las personas para entender un principio, de que la única posibilidad de nosotros entendernos como seres humanos en las familias o inclusive en las comunidades y en el país es a través del diálogo, o sea no hay otra vía y la única forma de dialogar es escuchando.”

De manera extraoficial, Caracol Radio conoció que esta joven, señalada de acabar con la vida de su madre, ha tenido problemas de drogadicción y se encuentra escondida de las autoridades en el mismo municipio industrial.