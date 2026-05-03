Plan retorno en Caldas: dos motociclistas han fallecido en distintos siniestros viales

Caldas

Las causas de la colisión entre un motociclista y un camión, sobre la vía que comunica a las capitales de Caldas y Antioquia, son materia de investigación, sin embargo, la carretera estuvo cerrada en gran parte de la mañana, pero a esta hora está habilitado el paso vehicular. El balance preliminar de la jornada la entrega el intendente jefe Alexander Botero, jefe (E) de la Seccional de tránsito y transporte en Caldas.

“A primera hora del domingo 3 de mayo tuvimos ese lamentable siniestro vial en el kilómetro 51, entre Manizales y Medellín, cerca al túnel de Irra (Risaralda), donde un motociclista choca contra un camión; los compañeros del laboratorio móvil realizan el levantamiento del cuerpo”.

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Durante el primer puente festivo de mayo, se dispusieron de 8 áreas de prevención para supervisar que no se presenten irregularidades en las carreteras y que el tráfico fluya de la mejor manera. El Jefe (E) de la Seccional de tránsito y transporte en Caldas, indica que más de 110.000 vehículos se han desplazado por los ejes viales del departamento.

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No obstante, en el amanecer de la jornada, otro motociclista falleció en la vía Panamericana en la capital de Caldas, en el sector de La Playita, cuando una roca cayó sobre él desde la parte alta de la montaña.