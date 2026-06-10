Shakira calienta motores para su gira en EE.UU. y anuncia a Ed Sheeran como invitado en Nueva York

Shakira continúa afinando detalles para la segunda etapa de su gira por Estados Unidos y ha compartido en sus redes sociales adelantos de los ensayos que está realizando para sus próximos conciertos.

Entre las novedades más comentadas por sus seguidores destacan la preparación de las canciones “Zoo” y “Dai Dai”, dos temas que formarán parte de estas presentaciones especiales y que ya han despertado una enorme expectativa.

La gira, que ha sido un éxito rotundo en su primera fase, y promete sorprender aún más en esta nueva etapa. Los ensayos revelados en sus plataformas digitales muestran a Shakira en plena acción, con coreografías renovadas y un repertorio que combina sus clásicos con nuevas propuestas musicales.

Uno de los anuncios más emocionantes llegó a través de sus historias de Instagram: Ed Sheeran será uno de los artistas invitados en los conciertos de Nueva York, programados para los días 20 y 21 de julio en Brooklyn.

La noticia generó una ola de entusiasmo entre los fans, quienes celebran la unión de dos de las voces más influyentes de la música contemporánea. La colaboración entre Shakira y Sheeran promete ser uno de los momentos más memorables de la gira.

Ambos artistas han construido carreras exitosas basadas en su versatilidad y talento, y su encuentro en el escenario neoyorquino anticipa una experiencia única que seguramente quedará grabada en la memoria de los asistentes.

Con millones de seguidores en todo el mundo, Shakira ha convertido cada paso de su gira en un fenómeno digital. Los adelantos de sus ensayos han sido replicados en plataformas como Instagram y TikTok, donde los fans comparten su entusiasmo y especulan sobre las sorpresas que traerán los próximos conciertos.

La segunda etapa de la gira por Estados Unidos reafirma a Shakira como una de las artistas más influyentes de la música latina y global.

Su capacidad de innovar, sorprender y llegar con distintas generaciones la mantiene vigente en la industria, y su colaboración con Ed Sheeran será la prueba de que la música sigue siendo un lenguaje universal.