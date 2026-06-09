“Dai Dai” de Shakira y Burna Boy rompe récord con 100 millones de visitas en YouTube

El videoclip de “Dai Dai”, interpretado por Shakira y Burna Boy, alcanzó la cifra de 100 millones de visitas en YouTube, consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del año.

La canción, que funge como tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue estrenada hace apenas dos semanas y ya se ha convertido en un himno global.

Su impacto trasciende lo musical: los beneficios del proyecto están destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación en comunidades vulnerables alrededor del mundo.

El videoclip, dirigido por Chris Cornejo, combina imágenes vibrantes con una narrativa visual que celebra la unión, la diversidad y la pasión por el fútbol.

Grabado con una estética moderna y dinámica, la pieza audiovisual refleja la energía contagiosa de la canción y ha sido ampliamente compartida en redes sociales, donde fanáticos de distintos países destacan la química entre Shakira y Burna Boy.

Para Shakira, reconocida por su trayectoria en himnos mundialistas como Waka Waka (Sudáfrica 2010) y La La La (Brasil 2014), este nuevo éxito confirma su vigencia y capacidad de reinventarse.

Por su parte, Burna Boy consolida su posición como uno de los artistas africanos más influyentes de la actualidad, llevando su estilo afrofusión a una audiencia global.

El logro de “Dai Dai” reafirma el poder de la música como vehículo de conexión cultural y social. Con el inicio de la Copa Mundial cada vez más cerca, el tema se perfila como la banda sonora de la celebración deportiva más grande del planeta, uniendo a millones de personas bajo un mismo ritmo.