Antioquia declaró alerta roja hospitalaria para atender pacientes de otros departamentos

Hay temor por los retrasos en el desembolso de los recursos que pondría en riesgo a 29 hospitales.

Antioquia

Para atender la emergencia que se registra en el país por cuenta del terremoto de la mañana de este lunes, la gobernación de Antioquia declaró la alerta roja hospitalaria para activar la red de salud y atender pacientes del departamento y otras partes del país como Chocó, desde donde se coordina el envío de personas.

Esta declaratoria involucra a la red pública y privada del departamento y se debe garantizar la atención y, para ello, se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Salud.

“Hemos generado la alerta roja hospitalaria que nos permite, desde la gobernación, poder ubicar pacientes en cualquier institución. Ninguna institución de salud podrá negarse a la atención de esto si cuenta con las camas, independientemente de su afiliación o su condición económica”, manifestó Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia.

Asegura la funcionaria que Antioquia está lista para atender a las personas que lo requieran por cuenta de este terremoto y necesiten atención en la red del departamento.