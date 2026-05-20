EPM hace recomendaciones a la ciudadanía para afrontar el fenómeno de El Niño

Medellín

El Grupo EPM ratificó que se prepara con responsabilidad y compromiso ante la posibilidad del fenómeno de El Niño, lo cual ha sido advertido por el IDEAM y diferentes entidades estatales.

Desde la entidad explicaron que con acciones sencillas los ciudadanos y la comunidad pueden aportar a reducir los impactos de este fenómeno.

Principales recomendaciones

Desde EPM hicieron diez recomendaciones para que la comunidad permita que se pueda garantizar de la mejor manera el sistema de energía.

La entidad recomendó a los ciudadanos usar la lavadora con carga de ropa completa, procurar utilizar bombillos de bajo consumo energético, encender únicamente las luces necesarias y solo cuando se requieran, desconectar los aparatos eléctricos que no estén en uso, excepto la nevera, y evitar abrir constantemente este electrodoméstico.

También recomendaron desconectar y apagar el computador cuando no se utilice, al cocinar usar las ollas con tapa y que el fondo sea del mismo tamaño de la parrilla, desconectar el cargador del tomacorriente una vez finalice la carga del teléfono celular, tener prudencia con el uso de electrodomésticos que usan resistencias y aprovechar la luz natural durante el día.

Para esta entidad, cada una de esas acciones cuenta y el uso responsable de la energía eléctrica es un deber compartido.

Reducir probabilidad de racionamiento.

Estas recomendaciones hacen parte del llamado que vienen haciendo las autoridades y los diferentes gremios para promover el cuidado de los embalses, que es un elemento clave para garantizar el suministro de energía ante la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño en este país.

El objetivo de estas recomendaciones es reducir los posibles riesgos de racionamiento y también aportar a la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.

Seguimiento a niveles de embalses

Adicionalmente, EPM realiza de manera permanente el seguimiento técnico al agua que ingresa a sus embalses, dado que la generación hidráulica y térmica son fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema energético colombiano.

Crecimiento del consumo de energía

El Grupo EPM advirtió que se ha evidenciado un crecimiento en el consumo de energía en el Sistema Interconectado Nacional, y esto está ocasionando una diferencia entre la capacidad de energía firme disponible y la demanda real del sistema, lo cual genera riesgo estructural en la suficiencia energética en el corto y mediano plazo.

Fenómeno de El Niño

Los expertos han explicado que el fenómeno de El Niño tiene como efecto principal la disminución de las lluvias y que puede variar en intensidad y duración.

Según explicó EPM, mientras menos lluvias tengamos en el país, habrá menos caudal en los ríos y, en consecuencia, se puede llegar a tener escasez en los embalses para la generación hidroeléctrica.

Cabe recordar que Empresas Públicas de Medellín ha insistido en que, para atender esa situación y el fenómeno de El Niño, se podría subir el nivel del agua del embalse de Hidroituango hasta los 420 metros sobre el nivel del mar, para alcanzar un máximo de operación; eso significaría subir la cota once metros.

Aclararon desde la entidad que “El rango comprendido entre las cotas 409 y 420 msnm aún no se utiliza debido a trámites ambientales en curso ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”.