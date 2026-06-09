Acabo de ser notificado: el mensaje de despedida del general Erick Rodríguez tras su salida de FFMM

Caracol Radio conoció que ya fue firmada por el presidente Gustavo Petro la orden de salida del general Erick Rodríguez de su cargo como subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares.

El oficial fue notificado de su retiro del servicio activo y se despidió de los generales y almirantes de las Fuerzas Militares a través de un mensaje interno, en medio de la polémica generada por sus declaraciones sobre presiones de disidencias de las Farc contra comunidades en pleno calendario electoral.

“Acabo de ser notificado de mi retiro del servicio activo y es necesario compartir con todos ustedes mis pensamientos”, escribió el general Rodríguez en el mensaje conocido por Caracol Radio.

En su despedida, el oficial agradeció haber servido al país por más de 35 años y recordó que vistió el uniforme desde los 16 años. “Estoy agradecido con el Todopoderoso por haberme permitido servir al país desde mi amada institución por más de 35 años y haber vestido el uniforme de los héroes de la patria desde los diez y seis años de edad”, señaló.

Rodríguez también aseguró que, si pudiera volver atrás, escogería nuevamente la vida militar. “Sin duda alguna, si tuviera la oportunidad de retroceder 39 años en el tiempo volvería a escoger recorrer el camino de los soldados de Colombia”, afirmó.

En otro aparte del mensaje, el general dijo que asumía su salida con aceptación y gratitud. “De esta forma asumo lleno de aceptación, gratitud y docilidad los designios de Dios”, escribió.

La salida del general Rodríguez se da después de que el oficial hablara sobre denuncias de carnetización, presión armada y constreñimiento contra población civil en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

Caracol Radio reveló documentos de inteligencia militar que respaldaban lo dicho por el general. Uno de los informes señala que “la recolección de inteligencia militar evidencia que el GAO-r facción alias Calarcá impone la creación de fondos comunes a las comunidades rurales del departamento de Caquetá con el propósito de organizar y financiar mesas de votación autónomas”.

El documento también registra presiones contra presidentes de Juntas de Acción Comunal, citaciones obligatorias, amenazas de multas, desplazamientos forzados y movilización de población civil para impedir el avance de las tropas.

A estos hallazgos se suma la Alerta Temprana 013-25 de la Defensoría del Pueblo, que ya había advertido sobre riesgo inminente en Meta, Guaviare y Caquetá. Según el informe, esa alerta “desvirtúa cualquier señalamiento de que el constreñimiento sea una coyuntura repentina”.

En su mensaje de despedida, el general Rodríguez agradeció al comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, y al mando militar. También deseó éxitos “en estos momentos convulsos para nuestro país” y pidió que sigan “victoriosos en superar las dificultades del conflicto y recuperar los territorios”.

El caso genera inquietud dentro de las Fuerzas Militares, pues la salida del general Erick Rodríguez se produce después de declaraciones que, según los documentos conocidos, estaban soportadas en inteligencia militar, alertas tempranas de la Defensoría y reportes de organismos nacionales e internacionales.