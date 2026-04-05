En el mes de marzo se registraron más de 30 emergencias por lluvias en el Quindío

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Armenia

Las principales emergencias están relacionadas con deslizamientos, inundaciones, vendavales y caída de árboles en diferentes municipios del departamento.

Precisamente el coordinador de la unidad departamental de gestión del riesgo, Udegerd, Jaider Hidalgo entregó un balance de las contingencias registradas por las lluvias durante el mes de marzo.

Explicó que se reportaron un total de 33 emergencias relacionadas con dos crecientes súbitas, siete caídas de árboles, cinco vendavales, 10 movimientos en masa entre otros.

“Emergencias comprendidas en el periodo del primero de marzo al 31 de marzo del año 2026 para los municipios del departamento del Quindío. Estos reportaron un total de 33 emergencias asociadas principalmente a fenómenos de origen hidrometeorológico y eventos antrópicos", informó.

Añadió: “La tipología de los eventos registrados se puede contar como inundaciones, tuvimos dos eventos, dos eventos de crecientes súbitas, siete eventos de caídas de árboles, cinco vendavales, 10 movimientos en masa, un evento por colapso estructural, tres accidentes de tránsito, un evento de daño vial, un evento de daño eléctrico, dos eventos de incendios estructurales y un evento de incendio de cobertura vegetal", indicó.

Sostuvo que dentro de las afectaciones que generaron las emergencias están 37 familias damnificadas por avería de viviendas y fue claro que por fortuna no se presentaron personas fallecidas.

Asimismo, mencionó que los municipios más afectados por las emergencias son Génova, Filandia, Montenegro, Calarcá, Armenia, Buenavista, La Tebaida y Salento.

“Afortunadamente para nuestro departamento no tenemos personas fallecidas y 36 personas lesionadas a causa del registro de emergencias. Los municipios más afectados se puede considerar Génova con 10 eventos, Filandia con cuatro eventos, Montenegro con cuatro eventos, Calarcá con tres eventos, Armenia con dos eventos, al igual que Buenavista, La Tebaida, Salento. Y con un evento se reportó Circasia, Córdoba, Pijao y Quimbaya", indicó.

Dijo que Génova concentra el mayor número de eventos reportados lo que demanda especial atención por lo que se enfocan en acciones de prevención y monitoreo para mitigar cualquier contingencia.

“Por un análisis general debemos mencionar que el comportamiento de las emergencias durante el mes de marzo evidencia una alta incidencia a los eventos asociados por las lluvias, especialmente movimientos en masa, vendavales y caídas de árboles, lo que refleja condiciones de saturación de suelos y vulnerabilidad climática significativa para nuestro departamento", destacó.

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Enfatizó que las recomendaciones están enfocadas en la limpieza de canales de viviendas, evitar permanecer o transitar en zonas de alto riesgo especialmente en laderas inestables, abstenerse de realizar paseos de olla debido al riesgo de crecientes súbitas en ríos y quebradas.

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