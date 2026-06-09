Vallecaucanos brillan con Colombia en la Final de la Copa Mundo de Patinaje Artístico en Italia

Colombia volvió a destacarse en la élite del patinaje artístico mundial gracias a la actuación de Brayan Carreño y Jeshua Folleco en la Final de la Copa Mundo de Patinaje Artístico, disputada en Cesena, Italia. Los colombianos conquistaron las medallas de oro y plata, respectivamente, consolidando al país entre las principales potencias de esta disciplina.

La gran figura nacional fue Brayan Carreño Ceballos, quien se quedó con el título en la modalidad de solo danza sénior masculina. El caleño sumó 161.60 puntos, tras registrar 71.29 en la danza de estilo y 90.31 en el programa libre, resultado que le permitió superar al argentino Facundo Javier Nieva, medallista de plata con 154.21 unidades, y al italiano Yuri Allegranti, quien obtuvo el bronce con 145.91.

Con esta conquista, Carreño ratificó su excelente momento deportivo, luego de haber ganado también la primera parada de la Copa Mundo celebrada en Buenos Aires, Argentina, durante el mes de abril. El vallecaucano, considerado uno de los máximos referentes del patinaje artístico colombiano, continúa ampliando su palmarés internacional y reafirmando su condición de favorito en cada competencia.

La segunda medalla para Colombia llegó por intermedio de Jeshua Folleco Garzón, quien obtuvo la plata en la categoría júnior de solo danza masculina. El colombiano alcanzó una puntuación total de 149.36 unidades, producto de los 69.20 puntos obtenidos en la danza de estilo y los 80.16 del programa libre.

El título de la categoría fue para el italiano Luca Buonincontro con 157.20 puntos, mientras que el brasileño Felipe Tozato completó el podio con 138.42. El resultado de Folleco confirma el crecimiento de una nueva generación de deportistas colombianos que comienza a abrirse paso en los escenarios internacionales.

La participación nacional también dejó otras actuaciones destacadas. Michel Upegui finalizó octava en solo danza femenino júnior con una puntuación de 104.74, mientras que María Paula Pérez ocupó la novena posición en solo danza femenino sénior con 127.08 puntos. Además, Jeshua Folleco y María Muñoz terminaron cuartos en la modalidad de danza por parejas sénior, quedando muy cerca de alcanzar el podio.

La Final de la Copa Mundo reunió en Cesena a representantes de 25 países y a los mejores exponentes del patinaje artístico mundial. Allí, Colombia cerró su participación con una medalla de oro, una de plata y varias ubicaciones destacadas, reafirmando el buen momento que atraviesa esta disciplina a nivel internacional.