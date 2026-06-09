El automovilista Óscar Tunjo ganó en Mid-Ohio y sumó su victoria #4 de la temporada

El piloto colombiano Óscar Tunjo volvió a destacarse en el automovilismo internacional al conquistar la victoria en la primera carrera del fin de semana del IMSA VP Racing SportsCar Challenge, disputada en el circuito Mid-Ohio Sports Car Course, en Estados Unidos. El colombiano también se quedó con la pole position y lideró la competencia de principio a fin para sumar su cuarta victoria de la temporada.

Al volante de un prototipo Duqueine D09 del equipo Gebhardt Motorsport, Tunjo dominó una carrera marcada por las difíciles condiciones climáticas. La intensa lluvia que acompañó el inicio de la prueba exigió al máximo a los pilotos, pero el colombiano encontró rápidamente el ritmo necesario para abrir una ventaja superior a los 20 segundos sobre sus perseguidores

La competencia presentó un reto adicional debido a la constante evolución de la pista, que pasó de condiciones de lluvia extrema a sectores completamente secos durante los 45 minutos de carrera. Sin embargo, Tunjo y su equipo lograron interpretar correctamente el comportamiento del vehículo y realizar los ajustes necesarios para mantener el liderato hasta el final.

El piloto colombiano completó las 29 vueltas de competencia con un tiempo de 46:37.539, superando por 20.415 segundos al estadounidense Danny Soufi, quien terminó en la segunda posición. El canadiense Travis Hill completó el podio, a 32.939 segundos del ganador.

“Una carrera muy difícil porque pasamos de lluvia extrema a pista en seco durante la competencia. Supimos interpretar el auto y lograr nuestra cuarta victoria esta temporada junto a mi equipo Gebhardt Motorsport. Se lo dedico a mi país Colombia y a mis patrocinadores”, señaló Tunjo tras cruzar la meta.

La victoria tuvo un valor especial para el colombiano, quien afrontó el fin de semana con un nuevo chasis Duqueine D09 mientras su vehículo habitual se encuentra en Francia recibiendo actualizaciones. Pese a ello, logró una rápida adaptación y volvió a demostrar su capacidad para competir al más alto nivel.