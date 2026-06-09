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09 jun 2026 Actualizado 13:23

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Un presunto delincuente que transportaba cocaína murió tras enfrentarse a las autoridades en Cali

El estupefaciente era transportado en un vehículo que había sido reportado como hurtado. Un segundo implicado logró escapar.

Los implicados se movilizaban en una camioneta en la que transportaban clorhidrato de cocaína. Foto: Ejército.

Los implicados se movilizaban en una camioneta en la que transportaban clorhidrato de cocaína. Foto: Ejército.

Los implicados se movilizaban en una camioneta en la que transportaban clorhidrato de cocaína. Foto: Ejército.
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Durante un operativo de control contra el narcotráfico realizado por el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía en Cali, murió un presunto delincuente y otro logró escapar tras enfrentarse a las autoridades.

Según información oficial, los sujetos se movilizaban en una camioneta en la que transportaban clorhidrato de cocaína. Al llegar a un puesto de control, ignoraron una señal de pare y dispararon contra los uniformados, quienes respondieron al ataque.

En medio de los hechos, el conductor del vehículo murió, mientras que el otro sospechoso escapó en una motocicleta.

Las autoridades lograron establecer que la camioneta utilizada para transportar la droga había sido reportada como hurtada.

Más información

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y dar con el segundo implicado, así como determinar la cantidad exacta de cocaína que era transportada.

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