Valle del Cauca se coronó campeón nacional juvenil de natación con aletas en Villavicencio

Valle del Cauca volvió a demostrar su poderío en los deportes subacuáticos al conquistar el título del Campeonato Nacional Interligas de Natación con Aletas en la categoría juvenil, certamen realizado en Villavicencio y que reunió a los mejores talentos del país en esta disciplina.

La delegación vallecaucana finalizó en lo más alto de la clasificación general gracias a una destacada actuación que le permitió acumular 60 medallas: 38 de oro, 15 de plata y siete de bronce, resultado que ratifica el trabajo que vienen desarrollando los clubes y la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas en los procesos de formación deportiva.

Entre las figuras más sobresalientes del campeonato estuvieron Sofía Astaiza y Samuel Salazar, quienes además de ser reconocidos por sus destacadas actuaciones, establecieron nuevas marcas nacionales durante la competencia.

Astaiza impuso un récord colombiano en la prueba de los 400 metros superficie (400 SF) al registrar un tiempo de 3:30.13, consolidándose como una de las grandes protagonistas del evento. Por su parte, Salazar rompió el récord nacional de los 100 metros inmersión (100 IM) tras detener el cronómetro en 32.76 segundos.

Los resultados obtenidos en Villavicencio reflejan el alto nivel competitivo de los deportistas vallecaucanos y consolidan al departamento como una de las principales potencias de la natación con aletas en Colombia.

Desde la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas destacaron el compromiso de deportistas, entrenadores, delegados, clubes y familias, quienes contribuyeron al logro de este importante resultado nacional, que fortalece el presente y el futuro de la disciplina en el Valle del Cauca.