Valle del Cauca dominó el Nacional de Pesas y se quedó con tres títulos en Palmira

Valle del Cauca cerró con éxito su participación en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas Mayores y Sub-23, disputado en el Pabellón Blanco de la Unidad Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez de Palmira. La delegación vallecaucana se quedó con los títulos de la rama femenina en mayores y con ambos campeonatos de la categoría sub-23, ratificando el alto nivel deportivo que atraviesa esta disciplina en el departamento.

En la categoría mayores, las pesistas vallecaucanas se proclamaron campeonas con 633 puntos, superando ampliamente a Antioquia, que terminó con 515 unidades. Además, el Valle fue la delegación más ganadora en el medallero al conseguir 25 preseas de oro, nueve de plata y cuatro de bronce.

La única categoría que escapó del dominio regional fue la masculina de mayores, donde Antioquia obtuvo el título con 551 puntos, apenas dos más que Valle del Cauca, que finalizó segundo con 549 unidades en una de las definiciones más cerradas del campeonato.

El dominio vallecaucano fue aún más evidente en la categoría sub-23. En la rama masculina, el departamento se coronó campeón con 498 puntos, por delante de las Fuerzas Armadas (408) y la Escuela Nacional del Deporte (272). En femenino, Valle volvió a subir a lo más alto del podio con 523 unidades, superando a la Escuela Nacional del Deporte (465) y a Cundinamarca (463).

Entre las grandes figuras del campeonato apareció la palmirana Karen Mosquera, quien fue reconocida como la mejor levantadora del certamen. La deportista obtuvo seis medallas de oro al imponerse tanto en mayores como en sub-23, con registros de 104 kilogramos en arranque, 127 en envión y 231 en el total olímpico.

También sobresalió el vallecaucano Jeisson López, elegido como el mejor pesista de la categoría mayores masculina luego de conquistar tres medallas de oro con marcas de 172 kilogramos en arranque, 210 en envión y un total olímpico de 385 kilogramos.

El certamen también dejó resultados destacados para deportistas y equipos formativos del departamento, como la Escuela Nacional del Deporte, que logró un histórico subcampeonato en la rama femenina sub-23 y el tercer lugar en masculino.

Tras el cierre del campeonato, la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas iniciará la conformación de la preselección nacional con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, convocatoria en la que varios deportistas vallecaucanos aparecen como firmes candidatos para integrar el equipo colombiano