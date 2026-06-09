Informe de movilidad revela menos lesionados, pero un crecimiento de muertes en accidentes viales

Aunque los accidentes viales han reducido en el 2026 comparado con el 2025, siguen siendo los motociclistas las víctimas frecuentes. Un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad muestra que a mayo 30 del presente año se presentaron 1.564 accidentes con lesionados, lo cual representa una reducción del 5,0% comparado con el 2025 cuando se presentaron 1.647.

Mayo es el mes con menor accidentalidad con lesiones en lo corrido del año con 256 casos, 18,7% menos que el mismo mes en el año anterior.

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El análisis de la siniestralidad vial en Cali durante 2026 revela que el viernes es el día de la semana con mayor ocurrencia de accidentes de tránsito, al concentrar el 16,5% de los casos registrados. Además, la franja horaria más crítica corresponde a la mañana, donde se presenta el 34,1% del total de los siniestros reportados en la ciudad.

Según el informe si nos enfocamos en la mortalidad por tránsito en el 2026 se han presentado 137 casos un aumento del 58,8% comparado con el 2025 donde se presentaron 114 casos. Sí lo miramos en mayo un aumento del 20,2% comparado con mayo en el año anterior pusiste daño se presentaron 27 casos y en el anterior 17.

Para el caso de mortalidad en accidentes la mayoría de los casos se han presentado el día domingo con el 21 4% especialmente en la madrugada con un 39,3%.

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En cuanto a los protagonistas o actores de los accidentes con muerte el 29,1% representa un aumento de usuarios de motocicleta que han fallecido en el 2026 cuando se han presentado 65 casos a difrencia del 2025 con 48. Le sigue el peatón con 55 casos en el 2026 frente a 46 casos en el 2025 coma del total de peatones el 58,7% fueron víctimas de motociclistas en el presente año.

Por otra parte, los comparendos por foto detección representan el 77,5% de las notificaciones realizadas en el 2026.

A mayo de 2026 se han impuesto cerca de 336 mil comparendos mediante cámaras, un aumento superior al 25% frente al mismo periodo de 2025, mientras que los comparendos manuales disminuyeron cerca del 28%. Esto indica una mayor participación de los sistemas tecnológicos en el control del tránsito.

Los datos muestran que la infracción más frecuente en lo corrido de 2026 es conducir un vehículo sin realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, con 14.981comparendos. Le sigue la falta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con 11.533.

Cabe resaltar que en Cali están operando 67 cámaras de fotodetección. 28 de ellas son nuevas y dos están suspendidas en Siloé y una que se debe reubicar, además todas cumplen con la normatividad, así lo informó la gerente de enRuta Diana Carolina Reina, empresa pública integrada por el Distrito Cali, el Mintransporte y la Gobernación del Valle , encargada de la instalación y operación de los equipos, conectados al centro de gestión de la secretaría de tránsito y la policía metropolitana