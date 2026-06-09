Presunto narcotraficante holandés con circular roja de la Interpol fue capturado en Medellín

Medellín

En un operativo conjunto entre Migración Colombia y la Interpol, que se cumplió en el barrio El Poblado de Medellín, capturaron a un ciudadano de nacionalidad holandesa y requerido por delitos como narcotráfico y blanqueo de capitales.

Gracias a las labores y este trabajo articulado, se logró la ubicación de este hombre que es requerido mediante circular roja por las autoridades de Países Bajos.

Trabajo del Grupo de Verificaciones de Migración Colombia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, dijo que “este resultado evidencia el trabajo eficiente del Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia–Chocó, que ha permitido este año la detección de ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas mexicana, argentina y guyanesa, requeridos por autoridades internacionales. El mismo equipo que logró identificar y expulsar del país a integrantes de la secta Lev Tahor”.

Por una alerta lograron la ubicación.

Desde Migración Colombia explicaron que esta acción se adelantó en un hotel del sector de El Poblado, en Medellín, luego de que se generara una alerta en los sistemas de información de la entidad, que permitió identificar la existencia de un requerimiento internacional vigente en contra del extranjero.

En atención a esta alerta, oficiales de la autoridad migratoria adelantaron el procedimiento que permitió su ubicación y posterior captura para responder por los delitos por los que es requerido.

Presunto coordinador de red de narcotráfico

Las autoridades indicaron que, según los requerimientos que pesan sobre este ciudadano holandés, este sería el presunto coordinador y financiador de una red transnacional de narcotráfico con injerencia en Países Bajos y Finlandia.

Había llegado al país la semana anterior.

Según los registros de Migración, este extranjero había llegado a Colombia el pasado miércoles, 3 de junio, por el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.

Aclararon desde la entidad que en este ingreso no se generó ningún tipo de alerta, debido a que la notificación de la circular roja fue incorporada en los sistemas el pasado viernes, 5 de junio.

Una vez verificada la información, el ciudadano fue dejado a disposición de la Policía Nacional para los procesos legales que corresponden.

Insistieron desde Migración en que “la autoridad migratoria no baja la guardia en Medellín y su área metropolitana, y despliega acciones contundentes de verificación migratoria para identificar, ubicar y poner a disposición de las autoridades a extranjeros vinculados con redes criminales internacionales”.