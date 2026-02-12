Julián López denuncia penalmente a directivos del Partido de la U

Cali

La sanción impuesta por el Partido de la U al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, por anunciar la creación de un nuevo movimiento político, escaló a una denuncia penal contra directivos de la colectividad.

El congresista señaló que la acción judicial va dirigida contra Alexander Vega, codirector de la U, y José Luis Jaraba, secretario general del partido.

Según López, la denuncia responde a lo que considera una vulneración de su derecho a la participación política.

“A mí no me dieron el aval en el partido de la U, es una expulsión de facto y por supuesto yo por dignidad y por compromiso con los Vallecaucanos he decidido renunciar al partido de la U, eso ya es una discusión para mí cerrada. Inclusive he denunciado penalmente a Alexander Vega y al secretario general del partido el señor Jaraba porque están constriñendo mi derecho a la participación política”, señaló.

López reiteró su renuncia definitiva al partido, una decisión que surge tras los choques institucionales que califica como una persecución interna. Cabe recordar que el congresista ya había anunciado su intención de aspirar a la Gobernación del Valle del Cauca.