Horóscopo del profesor Salomón HOY 9 de junio de 2026: Tauro y Géminis, tomen esa decisión

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes 9 de junio de 2026, en donde signos como Géminis y Tauro destacan por su momento de tomar una decisión en su vida, mientras que para Piscis es un momento sensible en donde hay que ser fuerte.

El 9 destaca por ser el número del cambio. A quienes nacen en este día se les considera personas que no les gusta quedarse quietas, por lo que siempre están buscando, innovando, renovando, transformando sus proyectos y ayudan a otras personas a que la vida les cambie porque tienen también ese poder para servir, orientar y motivar a los demás. Su número es el 7870.

Como recomendación del profesor Salomón, báñese las manos con vino blanco dulce y pida que la salud, prosperidad, amor y riqueza lleguen a este año que comienza para ustedes.

Recomendaciónes del día

Para hoy, el color del día es tanto el negro como el verde.

El número, 6044.

La fruta para comer: manzana roja.

Actualmente la luna se encuentra en cuarto menguante, que habla de prontas transformaciones en la vida, pensamiento y futuras bendiciones.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Debe esforzarse más para lograr sortear los retos que se presentan esta semana. A veces en el primer obstáculo parece demasiado grande como para superarlo, y se opta por dejar todo tirado. No, hay que luchar por lo que se quiere. Tenga en cuenta que los arcanos auguran una firma de documentos pronto, por lo que hay que estar pendiente.

Número: 5428

Tauro

La escalera del triunfo pasa por esta casa para decirle a sus integrantes que todo lo relacionado a trabajo, relaciones o proyectos se va a poder lograr si ponen su empeño en concretar las cosas, superando los miedos y la pereza. Esta semana va a ser trascendental para tomar algunas decisiones, para corregir algunas cosas y para fortalecer y poder tener esta estabilidad que has venido buscando.

Número: 1233

Géminis

¡OJO! Tenga muy claro lo que quiere hacer. No puede mostrar ni confusión ni miedo en las decisiones que se vienen. Hágalas con claridad y seguridad, cualquiera que sea el trabajo, la inversión, el cambio, porque la duda a veces hace que las cosas no se den. Tenga en cuenta que, de acuerdo con los arcanos, para muchos geminianos se viene una mejora en su imagen pública, así que intuyan bien sus siguientes pasos.

Número: 8690

Cáncer

Vendrán dos bendiciones especiales para esta casa: Plata y Trabajo. Plata esta semana llega, aparece, soluciona, se da o se activa, pero todo lo que tenga que ver con la parte financiera estará favorecido para los nativos de este signo. Por la parte laboral, si no tienen trabajo, aparece, le ofertan o llegan. Quienes ya tienen verán un ascenso o un reconocimiento a su labor, así que ¡Manos a la obra!

Número: 2833

Leo

No se desespere. Las cosas irán pasando cuando tienen que ser. La ansiedad a veces es muy susceptible para esta casa zodiacal, pero hay cosas que tienen su tiempo, su momento y se van formando lentamente. Es mejor que por ahora se centre en su círculo social, pues los arcanos recomiendan que se desprenda de personas que no le sirven, que son tóxicas y no hacen sino venir a beneficiarse de su nobleza. Usted ya detecta quiénes son, así que empiece a actuar.

Número: 4055

Virgo

Tenga la seguridad de que esta semana se vendrá algo grande que lleva esperando hace tiempos. El tiempo de Dios es perfecto, y ya está llegando el momento para que tome decisiones, corrija sus falencias y mejore su situación para que las cosas puedan fluir.

Número: 0123

Libra

Su conciencia está manifestando conocimiento. Tome un curso, seminario, empiece ese estudio, haga esa carrera, lea un buen libro, pero despierte y busque entrenar su mente. Tenga en cuenta que el ángel de la abundancia se manifiesta esta casa. Pídale abundancia y sabiduría para seguir esta ruta recomendada.

Número: 7006

Escorpio

Prepárese, Escorpión, porque la estrella de suerte estará girando por esta casa. Pronto va a recuperarse y hallará estabilidad y bendición sobre su hogar. También tenga en cuenta que algunos integrantes de este signo van a estar viajando. Esté pendiente porque ese viaje va a ser importante, va a ser trascendental y marcará algunas decisiones a futuro.

Número: 7806

Sagitario

Sagitarianos, si desean realizar ajustes en la parte laboral, sepan que les va a salir muy bien, porque la prioridad según los arcanos es estabilizar, mejorar o fortalecer su situación, y fíjese que esto les traerá recompensas más que interesantes, representadas en nuevas formas de ganar dinero que ni se imaginaban que lo podían hacer. Los juegos de azar también pueden darle un golpe de suerte.

Número: 6824

Capricornio

Capricornianos, es hora de que reflexionen sobre cómo está su parte emocional ¿Qué pueden corregir? ¿Qué deben mejorar o qué pueden fortalecer? Tengan en cuenta que los que están solos y solas deben prepararse porque algo va a llegar. Por otro lado, se viene una gran bendición para ustedes en todo lo referente con la parte laboral, negocios o emprendimientos que tenga, e incluso algunos tendrán un golpe de suerte y recibirán una ganancia extra.

Número: 5264

Acuario

Se viene un nuevo ciclo de proyectos. Todo aquel proyecto ya iniciado tendrá buenos horizontes por los que desarrollarse, y si de pronto para algunos hay uno en el que se insistió demasiado sin resultados, cámbielo sin miedo. Lo importante es tener una meta y sueño por el que luchar.

Número: 1368

Piscis

Hay un momento de abundancia y de gran prosperidad sobre esta casa, lo que significa que ese objetivo que tenía entre medias lo va a lograr. Sin embargo, aunque esto suele evitar avisarlo el profesor Salomón, debe saber que posiblemente haya un luto. Puede ser de la familia o un conocido, amigo, pero tendrá que estar emocionalmente disponible para sus cercanos que lo necesiten.

Número: 1235

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