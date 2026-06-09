“Ocasión para mostrarle al papa la realidad de Cataluña”: Salvador Illa, presidente de la Comunidad

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Una ocasión para mostrarle al papa la realidad de Cataluña, un país acogedor”:

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la visita del papa León XIV a España, un hecho que calificó como una oportunidad para mostrarle al sumo pontífice y al mundo la realidad de la Comunidad.

“Pienso que es una ocasión para poderle mostrar al Santo Padre y al mundo en su conjunto la realidad de Cataluña, un país abierto, acogedor, con ganas de mirar hacia adelante, solidario. Compartimos su mensaje de paz desarmada y desarmante. Compartimos su reflexión en relación a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial de ponerla al servicio de la humanidad”, afirmó.

“Estamos encantados de acogerle aquí y escuchar sus plegarias”, agregó.

Papa, hincha del Real Madrid

Siendo el Barcelona un equipo de Cataluña y el clásico rival del Real Madrid, Illa le restó importancia a las expresiones del papa León XIV, recordando que antes había mencionado que era de todos los equipos.

“Aquí nos vamos a fijar sobre todo en sus mensajes, mensajes en relación a la dignidad humana, a la dignidad de las personas, este mensaje humanista, el Santo Padre, vamos a escucharle con atención y con mucha ilusión. Usted es católico creyente, lo veo muy emocionado con nosotros”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: