Antioqueña lucha por su vida en México tras grave reacción alérgica después de dar a luz

Medellín, Antioquia

María Fernanda Rodríguez es una joven antioqueña de 30 años que actualmente lucha por su vida en México debido a una reacción alérgica a un medicamento después de dar a luz. Mafe, como la llaman sus amigos y familiares, se encuentra en coma, con daño en el corazón y los pulmones, además de una infección.

Según cuenta su hermana, Valentina Hernández Laverde, María Fernanda tuvo a su bebé el pasado 6 de junio. El parto, de acuerdo con lo relatado por la familiar, no presentó complicaciones. Incluso había tenido un embarazo sano.

Durante el nacimiento no hubo inconvenientes, tanto que “Mafe” pudo conocer a su niña y verla. La bebé, al haber nacido de ocho meses, ingresó a incubadora. La madre, por su parte, se disponía a realizar el proceso posparto.

Sin embargo, dos horas después del parto, cuando los médicos se disponían a trasladarla a la habitación donde la esperaba su madre, la señora Mónica Laverde, decidieron aplicarle ketorolaco. Este medicamento actúa inhibiendo las enzimas COX-1 y COX-2, lo que disminuye la producción de prostaglandinas (sustancias que provocan dolor, inflamación y fiebre), proporcionando alivio sintomático. Según la familia, este fármaco habría provocado una reacción alérgica que derivó en un paro cardiorrespiratorio de varios minutos, por lo que María Fernanda tuvo que ser reanimada.

A esto se suma que, durante todo el proceso, María Fernanda contrajo una bacteria que en este momento está generando fiebres muy altas y afectando sus órganos.

“Nosotros seguimos con la fe de que para Dios no hay nada imposible, y que mi hermanita va a salir de la UCI con la ayuda de Dios y con la ayuda de las oraciones”, dice Valentina, notablemente afectada.

A todo lo anterior se suma una compleja situación económica: debido a su condición migratoria, no contaba con la cobertura médica necesaria para afrontar los altos costos de esta emergencia.

María Fernanda Rodríguez lleva tres años viviendo en México. Se fue apenas se graduó de la universidad. Su sueño siempre fue vivir en ese país y hacer vida allí. Ha sido muy “berraca”, una verdadera emprendedora.

“Ella ha sido mi pilar. Siempre me da esas ganas de seguir. Ella se fue a buscar una mejor vida, se enamoró, conoció a Brandon, y su sueño era ser mamá; él era el sueño de ella”, dice Valentina.

Ante esta situación, su familia pide ayuda a las autoridades y apoyo para lograr acuerdos de pago y acompañamiento médico, ya que por ahora no es posible trasladarla a Colombia, aunque esperan que pronto pueda reunirse con sus seres queridos.