Avanzan trabajos para habilitar la Transversal del Sisga tras derrumbe en sector de “Marrano Loco”

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Transversal del Sisga, continúan trabajando con maquinaria amarilla en el sector de "Marrano Loco", con el fin de habilitar la vía nacional entre Santa María y San Luis de Gaceno / Foto: Transversal del Sisga.

Santa María

Continúan los trabajos de remoción de material en el sector de “Marrano Loco”, sobre la vía nacional que comunica a Santa María con San Luis de Gaceno, luego del movimiento en masa registrado el pasado 31 de mayo que obligó al cierre indefinido de este importante corredor vial.

El alcalde de Santa María, Rubén González, informó que las labores avanzan de manera satisfactoria gracias al trabajo conjunto entre la concesión encargada de la vía y la empresa AES Colombia, que han dispuesto maquinaria pesada para atender la emergencia.

“Están avanzando. La concesión junto con la empresa AES Colombia han destinado una maquinaria importante ahí, retro orugas, cargadores, y ya vemos un avance significativo en el sector. Consideramos que esta semana es una prioridad que abran esa vía y vuelvan a restablecer la transitabilidad”, señaló el mandatario.

De acuerdo con González, hasta el momento se han retirado cerca de 8.000 metros cúbicos de material, lo que permitiría que entre este miércoles y jueves se habilite parcialmente el paso vehicular.

“Esa es la idea. Van a habilitar un carril para empezar con vehículos 4x4 y ya lo tienen planeado. Posiblemente, con el correr de los días y dependiendo de la estabilidad de la vía, comenzarán a transitar también vehículos pesados”, explicó.

Las condiciones climáticas han favorecido las labores durante los últimos días, pese a algunas lluvias registradas en la zona.

“Ha llovido, pero también hemos tenido un clima favorable. Hoy tenemos un clima agradable y eso permite que los trabajos rindan más y que las máquinas puedan operar con mayor frecuencia”, agregó.

Paso peatonal con horarios establecidos

Mientras culminan las labores de remoción y estabilización, la concesión mantiene habilitado un paso peatonal controlado en el sector afectado. Según el alcalde, se establecieron horarios específicos para garantizar la seguridad de los transeúntes y facilitar el trabajo de la maquinaria.

“Cuando hay personas transitando por el sector, las máquinas y las volquetas deben extremar las medidas de precaución, lo que dificulta el avance de los trabajos. Por eso se dispuso un horario similar al que tuvimos el año anterior en el sector de Puente Muros”, indicó.

Las autoridades reiteraron el llamado a los usuarios de la vía para respetar las restricciones y horarios establecidos, mientras avanzan las labores que permitan restablecer completamente la movilidad entre Santa María, San Luis de Gaceno y los Llanos Orientales.