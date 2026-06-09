Mercados campesinos para comunidad afectada aledaña al peaje de Tuta, Boyacá

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), autoridades municipales y comunidad de Sotaquirá, Tuta, Cómbita y Oicatá, lograron una serie de acuerdos después de una protesta que se venían presenciando en el peaje de Tuta.

Juan Carlos Sarmiento Sarmiento, alcalde de Cómbita celebró la terminación de esta protesta: nosotros como alcaldes municipales estábamos siendo obedecedores de que todo transcurriera con total normalidad, que la comunidad tuviera garantías y, por supuesto, que esas mesas de concertación que se lograron llevar la semana pasada tuviesen ante todo una comunicación efectiva, respetuosa, asertiva y efectivamente así se llevó“.

“Yo creo que una de las conclusiones más importantes de estas mesas de concertación es que la tarifa diferencial quedó en 2.500 pesos para los habitantes de la zona de afluencia del peaje en los cuatro municipios”.

El mandatario resaltó la labor de la comunidad porque, es una tarifa diferencial muy importante y económica. Se espera que en el transcurso de las próximas tres semanas, mediante un acto administrativo del Ministerio de Transporte, se deje palpado este compromiso para que se pueda iniciar a ejercer ese cobro.

“Hay otro punto importante que es el tema de los mercados campesinos pues se va a socializar con los cuatro alcaldes de Sotaquirá, Tuta, Cómbita y Oicata, al igual que la ANI, la concesión BTS y la comunidad. Este es un tema de una compensación a la zona de afluencia del peaje de Tuta, sobre todo para los campesinos y campesinas que se han visto afectados por la implementación de este peaje. La idea es que a corto plazo se pueda obtener un predio para la implementación de los mercados campesinos de la comunidad aledaña al peaje”, comentó

Otra conclusión que es relevante es el tema de que se habilitaron 5.000 cupos para los cuatro municipios. “Nosotros vamos lógicamente a priorizar en el caso de Combita, las veredas que están aledaños al peaje como la vereda El Carmen, la vereda San Martín, la vereda de la Concepción parte Baja, la vereda San Francisco y ya con esta tarifa, que la idea es que cada año suba solamente el valor del IPC, es decir, los 2.500 más el IPC de cada uno de los años correspondientes”, finalizó.