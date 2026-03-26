Contratos por $31 billones de pesos fueron adjudicados a dedo para juntas, cabildos y resguardos

El coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta, fue el escenario escogido para el Diálogo Comunal encabezado este jueves por el Presidente Gustavo Petro en la capital nortesantandereana. / Juan Diego Cano - Presidencia

El Gobierno Nacional en los últimos meses, ha firmado un total de 80.736 contratos con varias asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas y resguardos, según cifras entregas por Colombia Compra Eficiente y que fue revelado por El Tiempo.

Según el informe, más de 31 billones de pesos ha entregado el estado en contratos sin licitación o contratos directos, con asociaciones público-populares, la figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que fue tumbada por la Corte Constitucional, por no cumplir normatividades de transparencia.

La Corte consideró que el Gobierno se extralimitó al agregar un nuevo caso para contratar ‘a dedo’, sin ser claro a quiénes aplicaba esa regla, es decir, la naturaleza de las Asociaciones Público-Populares.

Cifras

Según las cifras reveladas por El Tiempo y que constan en los sistemas de Colombia Compra Eficiente, el gobierno nacional adjudicó a dedo más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos con asociaciones comunales; más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios; más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos; más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos; más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal; y más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.

“De los 55.434 contratos con asociaciones comunales, solo 7.309, por 4,7 billones, aparecen como terminados. En el caso de los cabildos, apenas 165, por 137.000 millones; de los consejos comunitarios, poco más de 1.000, por cerca de 300.000 millones; de las juntas de acción comunal, 539, por 22.000 millones; de los cabildos indígenas, solo 48, por 17.000 millones; y de los resguardos, 214, por 448.000 millones”.

La gran mayoría de los contratos permanece en estados como “celebrado”, “modificado” y en ejecución.

Durante el primer trimestre de 2026, la Contraloría General y otros entes de control han emitido alertas y hallazgos significativos sobre la contratación directa “a dedo” con Juntas de Acción Comunal (JAC) y resguardos indígenas bajo el actual gobierno de Gustavo Petro.

La Contraloría denunció que el Estado firmó más de 500,000 contratos directos por un valor de $32.88 billones solo en enero de 2026, justo antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías. Esta cifra superó ampliamente los periodos comparables de años anteriores.