Precio del dólar en Venezuela para HOY 9 de junio de 2026: Se reportan aumentos generales

A la izquierda: Billete de 20 bolívares venezolanos. A la derecha una imagen translúcida de estadísticas económicas (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este martes 9 de junio de 2026.

Cabe acotar que el contexto interno del país ha estado marcado por los acercamientos del gobierno interino a la India para acuerdos de exportación de petróleo.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 9 de junio de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 567,68280000 bolívares venezolanos (VES) para este martes 9 de junio de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($517,96190000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 655,38411577 bolívares.

655,38411577 bolívares. Yuan chino: 83,91467849 bolívares.

83,91467849 bolívares. Lira turca: 12,31955867 bolívares.

12,31955867 bolívares. Rublo ruso: 7,70249059 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 9 de junio de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 591,4341 para compra - 612,7024 para venta

591,4341 para compra - 612,7024 para venta 100% Banco: 657,5728 para compra - 663,9349 para venta

657,5728 para compra - 663,9349 para venta Banesco: 563,4975 para compra - 664,5607 para venta

563,4975 para compra - 664,5607 para venta Banco Exterior: 615,5200 para compra – 637,2457 para venta

615,5200 para compra – 637,2457 para venta N58 Banco Digital : 560,5354 para compra - 561,0703 para venta

: 560,5354 para compra - 561,0703 para venta Otras instituciones: 610,3410 para compra - 639,7281 para venta

Inflación de mayo fue de 6,3%, la cifra más baja en 19 meses

La inflación de Venezuela ⁠en mayo registró una cifra del 6.3%, según los datos ⁠divulgados el viernes por ⁠el Banco Central de Venezuela. Esto representa la cifra más baja de los últimos 19 meses, mientras que el mes pasado, abril, tuvo el 10.6%,

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Esta entidad prensa publicada en su página web que el mayor aumento en los precios se registró en el sector de

Esparcimiento y cultura (7,3%).

Restaurantes y hoteles (7,1%).

Vestido y calzado (7%).

Equipamiento del hogar (6,8%).

Servicios de educación (6,6%).

Comunicaciones (6,5%).

Cabe acotar que los primeros tres meses del año en el país suramericano estuvieron marcados por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Esto deja un gran reto al gobierno interino, ya que de acuerdo con un informe difundido el pasado mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la economía venezolana crecerá un 7,4 % en 2026 respecto al año pasado, mientras que la inflación cerrará un 271,6 %.

La agencia de la ONU prevé que la actividad petrolera crezca un 11,5 %, con una producción de crudo de hasta 1.211.000 barriles por día (bpd), un alza del 12 % en comparación con la del año pasado, que promedió en 1.081.000 bpd, según cifras oficiales.

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