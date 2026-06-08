Desmantelan red de microtráfico que operaba en la comuna Ocho de Ibagué

Tolima

Tras dos meses de investigación, la Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía General de la Nación consiguieron desarticular una red dedicada al expendio de estupefacientes en pequeñas cantidades, la cual operaba en sectores de la comuna Ocho de la capital tolimense.

En medio de tres diligencias de registro y allanamiento en el barrio Villa Jardín fueron capturados en flagrancia cuatro presuntos expendedores por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados son alias “Comino”, de 62 años, quien registra 12 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y extorsión; alias “Gualteros”, de 33 años, quien presenta una anotación judicial por extorsión; alias “Cano”, de 21 años, con tres anotaciones judiciales por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego; y alias “Maikol”, de 22 años.

“Estas personas presuntamente integrarían una red dedicada al expendio de bazuco y cocaína mediante la modalidad de menudeo, actividad ilícita que venía generando afectaciones a la seguridad y la convivencia ciudadana en el sector de la Plaza del Jardín y zonas aledañas”, indicó el coronel Édgar López, comandante de la Policía Metropolitana.

Según las labores de inteligencia e investigación criminal, los hoy capturados obtenían rentas cercanas a los 50 millones de pesos mensuales, producto de la comercialización de sustancias estupefacientes.

En los allanamientos se incautaron 149 dosis de bazuco, un arma de fuego tipo revólver, 150 bolsas herméticas tipo ziploc utilizadas para la dosificación de estupefacientes, grameras y más de 4 millones de pesos en efectivo, dinero que, presuntamente, sería producto de la actividad ilegal desarrollada por esta organización.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía. Luego de las audiencias preliminares, tres de ellos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que uno recuperó la libertad por decisión judicial.