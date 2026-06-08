Cantante de música popular murió arrastrado por una corriente súbita en el norte del Tolima

Tolima

Como Elmer Bonilla, de 42 años, fue identificado el hombre que murió la noche del domingo 7 de junio luego de ser arrastrado por una creciente súbita cuando intentaba cruzar una quebrada en la vía que conecta los municipios de Villahermosa y Herveo, en el norte del Tolima.

Bonilla era un reconocido cantante de música popular y líder comunitario en el norte del Tolima, quien se desplazaba en una motocicleta junto a otra persona. Fue arrastrado por la avenida torrencial, mientras que su acompañante logró sobrevivir.

Organismos de socorro y alcaldías han lamentado la muerte del músico, quien era oriundo de Casabianca. Sin embargo, residía en la vereda La Esperanza, en Villahermosa.

“Con profundo dolor recibimos la noticia de su partida, ocurrida en la noche del domingo 7 de junio de 2026 en un lamentable accidente registrado en la vía que comunica con el municipio de Herveo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso y pidiendo fortaleza para afrontar este difícil momento”, manifestó la Alcaldía de Villahermosa en sus redes sociales.

Durante el puente festivo se han presentado intensas lluvias en el norte del Tolima, las cuales han provocado varias emergencias, entre ellas la creciente súbita que acabó con la vida de Elmer Bonilla.

También se reportan derrumbes y deslizamientos en la vía que conecta a Villahermosa con Casabianca, situación que mantiene incomunicadas a comunidades de sectores como San Martín.