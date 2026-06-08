Adicionan más de $3.000 millones para culminar las obras del Parque Centenario en Ibagué

Ibagué

El secretario de Infraestructura de Ibagué, Marco Matheus Saavedra, reveló que fue necesario adicionarle $3.300 millones al contratista encargado de las obras del esperado Parque Centenario, por lo cual el proyecto ahora pasará a costar más de $10.000 millones.

Según Saavedra, la adición presupuestal, cercana al 50 % del costo inicial del proyecto, se justifica en mayores cantidades de obra de las previstas inicialmente y en contingencias como el robo del acero que sostiene la estructura del puente de la calle 10.

“Así como la gradería de la Concha Acústica, cuyas losetas de los sentaderos se encontraban totalmente deterioradas, con fisuras, poros y material vegetal. El patólogo estructural nos dijo que esos elementos no eran aptos para el servicio de la ciudadanía. La gradería es totalmente nueva”, explicó.

La entrega de las obras se prevé para el próximo 17 de junio y su inauguración el 20 del mismo mes, para que la Concha Acústica Garzón y Collazos sea utilizada en el marco del Festival Folclórico Colombiano.

“El Parque Centenario no solo es la Concha Acústica, son tres hectáreas que han sido objeto de intervención. La zona uno comprende los bajos del Parque Centenario, con la plazoleta, la unidad sanitaria, una tarima alterna y un túnel que ha sido recuperado, el cual une la zona uno con la dos. También se llega a la Concha Acústica y a un circuito de trote. En la zona tres se encuentran el parque infantil, el parque de calistenia y la cancha múltiple”, detalló Saavedra.

La Alcaldía anunció que el Parque Centenario contará con todos los espacios necesarios para que la comunidad se apropie de este escenario a través de la cultura, el deporte y la recreación.