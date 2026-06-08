Soldado apareció muerto en base militar de Ibagué: investigan un posible robo

Ibagué

Como Estiven Amaris Peña fue identificado el soldado del Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, quien apareció muerto este lunes festivo en la base militar La Martinica, en Ibagué.

El Ejército informó que unidades de la Sexta Brigada se trasladaron al sitio para verificar los hechos y coordinaron con la Policía Judicial los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo. Al verificar el lugar de los hechos, se estableció que el soldado no tenía su armamento de dotación, por lo que podría tratarse de un robo.

“Enseguida se activó un plan candado, en coordinación con la Policía Nacional, el Grupo Motorizado del Batallón y el Gaula Militar Tolima, con el fin de iniciar la búsqueda y captura de los responsables de este lamentable hecho”, indicó la institución.

Entretanto, el Equipo Dinamizador de Salud Mental de la Brigada brinda acompañamiento psicosocial y espiritual permanente a la familia del soldado fallecido.

“Este Comando rechaza enfáticamente este atentado contra la vida de nuestro soldado, quien se encontraba cumpliendo su deber constitucional, aportando al progreso y la seguridad de Colombia en la capital tolimense”, agregó la institución.

Finalmente, el Ejército aseguró que avanzará con celeridad para esclarecer las circunstancias en las que murió el militar.