Más de 1.200 atletas competirán este domingo en el IRONMAN 70.3 Barranquilla

La capital del Atlántico se prepara para recibir este domingo la primera edición del IRONMAN 70.3, una de las competencias de triatlón más importantes del mundo, que reunirá a más de 1.200 deportistas provenientes de 27 países.

La prueba comenzará en las playas de Puerto Mocho con los 1,9 kilómetros de natación en aguas abiertas. Posteriormente, los participantes afrontarán un recorrido de 90 kilómetros en bicicleta por la Circunvalar de la Prosperidad y finalizarán con una media maratón de 21,1 kilómetros sobre el Gran Malecón del Río.

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La llegada de atletas, familiares y acompañantes ha generado una alta expectativa en el sector turístico y comercial de la ciudad. Además de la competencia principal, la programación del fin de semana incluye actividades como la EXPO IRONMAN y la carrera infantil IRONKIDS.

El alcalde Alejandro destacó que el evento representa una oportunidad para que los visitantes conozcan algunos de los principales atractivos turísticos de Barranquilla.

Recorrido de la competencia

Durante el recorrido, los competidores pasarán por puntos emblemáticos de la ciudad como la estatua de Shakira, la escultura de Sofía Vergara, la plaza de los Marinos y la Luna del Río, escenarios que serán observados por miles de espectadores y seguidores del certamen.

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Los organizadores señalaron que la competencia también otorgará cupos clasificatorios al Campeonato Mundial de IRONMAN 70.3. Con esta edición inaugural, Barranquilla se incorpora oficialmente al circuito internacional de esta franquicia deportiva.