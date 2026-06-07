Antonelli hace historia en medio de un accidentado y polémico Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1. (Photo by Dom Gibbons - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) / Dom Gibbons - Formula 1

Kimi Antonelli hace historia en la Fórmula 1 al ganar su quinta carrera de manera consecutiva, esta vez en el mítico Gran Premio de Mónaco. El italiano fue el piloto más veloz en una jornada marcada por los accidentes y problemas en pista.

El italiano reforzó su liderato en el Mundial durante una carrera que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo y el francés Isack Hadjar (Red Bull), tercero.

Le puede interesar: David Alonso protagoniza impresionante remontada en el Gran Premio de Hungría del Moto2: así le fue

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac), que está siendo investigado, concluyó décimo, una posición que, de confirmarse, supondría el primer punto del año para la última escudería en entrar en el Mundial; en una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en decimoquinta posición.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, por delante de los dos Racing Bulls, el del neozelandés Liam Lawson y el del sueco-británico Arvid Lindblad, una carrera con innumerables investigaciones y unas cuantas penalizaciones.

Lea también acá: Mirra Andreeva conquista Roland Garros y confirma su lugar entre las grandes promesas del tenis

El francés Pierre Gasly (Alpine) -compañero de Colapinto- fue séptimo; un puesto por delante del tailandés Alexander Albon, vecino de garajes de Sainz.Otro piloto galo, Esteban Ocon (Haas) concluyó noveno.

Clasificación de pilotos

Kimi Antonelli lidera el certamen con 156 puntos, 66 más que Lewis Hamilton, que le arrebató la segunda plaza general a su compatriota George Russell (Mercedes), que tras ser penalizado varias veces este domingo, no pasó del decimotercer puesto y suma 88 unidades.

Antonelli llegará con esa holgada ventaja al circuito de Montmeló (Barcelona), sede, el próximo fin de semana, del Gran Premio de Catalunya.

Entérese de: Presidente de la Dimayor confirma sorpesiva decisión para las finales de la Liga Colombiana