Juegos Centroamericanos y del Caribe: así va Colombia en el medallero

La delegación colombiana protagonizó una nueva jornada positiva en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al seguir sumando preseas en diferentes escenarios de competencia.

El patinaje de velocidad volvió a confirmar su dominio continental al cerrar su participación como campeón del medallero de la disciplina. En la última jornada, Kollin Castro conquistó el oro en los 1.000 metros sprint femenino, mientras que Jhon Tascón hizo lo propio en la prueba masculina.

La natación carreras aportó dos nuevas medallas de plata gracias a Emiliano Calle, quien fue segundo en los 50 metros mariposa estableciendo récord nacional con 23.48 segundos, y al relevo femenino del 4×100 metros combinado, integrado por Jasmin Pistelli, Laura Melo, Samantha Baños y Sirena Rowe, que terminó en el segundo lugar detrás de México.

En los clavados, Luis Felipe Uribe volvió a subir al podio tras conquistar la medalla de plata en la final masculina del trampolín de tres metros, consolidando una sobresaliente participación colombiana en esta disciplina, que concluyó con cuatro preseas de plata durante las justas.

La jornada también dejó una nueva medalla para el ciclismo de montaña, donde Ana María Roa obtuvo el bronce en la prueba de cross country femenino, al completar el recorrido de 23,76 kilómetros en 1:26:53, detrás de la mexicana Carolina Flores y la puertorriqueña Suheily Rodríguez. Por su parte, Gloria Garzón finalizó en la cuarta posición.

Así va el medallero de los JJCC

Con la mitad del camino recorrido, México sumó este sábado más oros a su cuenta y alcanzó las 102 medallas doradas, manteniendo velocidad de crucero para dominar sus terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe de manera consecutiva.

México se muestra inalcanzable para una Colombia, que a lo lejos observa desde una segunda posición con 52 preseas doradas, 61 de plata y 39 de bronce, para sumar 152.

Cuba, que por décadas fue el gigante sin discusión de la región, está relegado a un tercer lugar con 73 medallas, distribuidas en 24 de oro, 19 de plata y 30 de bronce.

El cuarto lugar lo ocupa la delegación de Venezuela con 104 medallas, de las que 18 son de oro, 30 de plata y 56 bronces.

Puerto Rico y República Dominicana, grandes rivales deportivos, mantienen un ‘tira y jala’ en la disputa del quinto lugar.

Los puertorriqueños ocupan esa posición con 13 medallas de oro, 18 de plata y 24 de bronce, mientras los anfitriones alcanzan el sexto lugar con 12 de oro, 14 de plata y 42 bronces.

Guatemala es séptima con 10 metales dorados, 18 platas y 16 preseas de bronce.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe