Sebastian Montoya logró sumar en el Gran Premio de Mónaco: así remontó posiciones

El piloto colombiano Sebastián Montoya protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2, luego de recuperar varias posiciones en la carrera principal disputada este domingo 7 de junio y sumar nuevos puntos en el campeonato.

El integrante de Prema Racing volvió a demostrar su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia. Mónaco es considerado uno de los circuitos más difíciles del automovilismo mundial debido a sus estrechas calles, la falta de zonas de adelantamiento y el mínimo margen de error que tienen los pilotos durante cada vuelta.

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Tras un complicado inicio de fin de semana, Montoya logró ejecutar una estrategia acertada junto a su equipo y aprovechó cada oportunidad que se presentó en carrera para avanzar posiciones. Su ritmo fue consistente durante toda la prueba, lo que le permitió mantenerse en la lucha por los puntos y completar una actuación que dejó sensaciones positivas de cara a las próximas fechas del calendario.

La carrera fue ganada por el piloto búlgaro Nikola Tsolov, quien consiguió su tercera victoria de la temporada. Tsolov aprovechó un error del brasileño Rafael Câmara cuando ambos disputaban el liderato de la competencia, una situación que terminó siendo determinante para el resultado final.

El podio fue completado por el irlandés Alex Dunne y el sueco Dino Beganovic, quienes acompañaron a Tsolov en una jornada que tuvo varios cambios de posiciones y momentos de tensión. Para Sebastián Montoya, el resultado representa un paso importante en su proceso de adaptación a la Fórmula 2.

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Podio del Gran Premio de Mónaco F2

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