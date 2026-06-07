David Alonso protagoniza impresionante remontada en el Gran Premio de Hungría del Moto2: así le fue. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

Impresionante remontada de David Alonso en el Gran Premio de Hungría del Moto2. El piloto colombiano partió desde la novena casilla, tras una irregular jornada clasificatoria, y en la carrera principal logró remontar de manera brillante hasta quedar al borde del podio.

ASÍ LE FUE A DAVID ALONSO EN LA CARRERA CLASIFICATORIA DEL GP DE HUNGRÍA

Desde muy temprano, Alonso logró avanzar en la clasificación hasta ponerse sexto, ubicación que mantuvo una gran parte del tiempo.

Sobre el final, Senna Agius acabó rodando en una cómoda tercera plaza, sin poder alcanzar al dúo de cabeza, pero a tres vueltas del final el joven colombiano se puso a segundo y medio de él, después de aprovechar el error de su compañero de equipo Daniel Holgado.

Pero Agius aguantó la presión para hacerse con la tercera plaza del podio, por detrás de un contundente Manuel González y un conformista Filip Salac. David Alonso terminó entonces cuarto, lo cual le permitió sumar valiosos puntos en la clasificación mundial.

Manuel González ganó el GP de Hungría

Manuel González ha sumado su cuarto triunfo de la temporada, el tercero consecutivo, al vencer el Gran Premio de Hungría de Moto2 disputado este domingo en el circuito de Balaton Park.

González dejó hacer a su rival de turno, el checo Filip Salac (Kalex), hasta que pasado el ecuador de la carrera, en la duodécima vuelta, pasó al ataque y se marchó en solitario en pos de la victoria.

Junto a ‘Manu’, en el podio húngaro, acabaron Salac y el australiano Senna Agius (Kalex).

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Así fue la carrera del Gran Premio de Hungría en el Moto2

No estuvo muy acertado en la salidas Izan Guevara (Boscoscuro), el autor de la ‘pole position’, que vio cómo se le colaba por el interior el checo Filip Salac (Kalex) en curva de final de recta y poco después también lo hizo el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), que supo ganar el interior de la trazada para conseguir la segunda posición.

Antes de cumplirse la primera vuelta, primero a final de recta, se coló el español Alonso López (Kalex), que perdió muchas posiciones, y entre las curvas 12 y 13, se iba por los suelos el español Arón Canet (Boscoscuro). En la tercera vuelta, en la curva tres, se iban por los suelos Iván Ortolá (Kalex) y Daniel Muñoz (Kalex), que rodaban junto al italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) peleando por la décima posición. Al mismo tiempo, el Panel de Comisarios sancionó con una ‘vuelta larga’ al español Izan Guevara por meterse en la trayectoria de Filip Salac en el momento de apagarse el semáforo rojo en la salida.

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El checo Salac se mantuvo como sólido líder, pero por detrás de él no cedió un ápice el líder del campeonato, González. Tras el dúo de cabeza se iba acercando a ellos el australiano Senna Agius, perseguido por Izan Guevara, que tenía que cumplir con la sanción, Daniel Holgado y el colombiano David Alonso (Kalex).

En la undécima vuelta, el perfil de la carrera era una pareja por delante, formada por Filip Salac y ‘Manugas’ González, mientras que apareció Senna Agius intentando alcanzarlos, Izan Guevara buscando engancharse a Daniel Holgado y David Alonso, y algo más atrás Alonso López y Celestino Vietti luchando por la séptima posición.

En la duodécima vuelta, ‘Manugas’ González se decidió a atacar a Filip Salac para ponerse líder por primera vez y, de inmediato, cambiar el ritmo de la carrera para intentar distanciarse del checo. Poco a poco, pero de manera muy rápida, logró abrir un hueco suficiente respecto a Salac, con récord de vuelta rápida a cinco del final (1:40.893), aunque el checo no arrojó en ningún momento la toalla en la pelea por su primera victoria.