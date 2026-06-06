Más de 10.000 becas para estudiar en Antioquia: Cubren el 100% de la matrícula con auxilio económico

Jóvenes estudiando al aire libre (Cortesía: Getty Images) / En el centro: Logo del programa Becas Jóvenes Pa'Lante (Crédito: Gobernación de Antioquia / Corporación Gilberto Echeverri)

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián, anunció este el pasado 4 de junio la apertura de una nueva convocatoria de las becas ‘Jóvenes Pa’ Lante Antioquia’, una estrategia que busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y fortalecer la empleabilidad de los jóvenes en el departamento.

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¿Qué tipo de oportunidades ofrece?

Para esta nueva convocatoria, el programa ofrecerá 10.000 cupos para educación superior en más de 128 programas académicos. La convocatoria incluye siete áreas de formación:

Nuevas tecnologías (Desarrollo Software, Inteligencia Artificial, Big Data, entre otras).

Industrias creativas (Diseño, Producción Audiovisual, Marketing Digital).

Tecnología para el agro.

Turismo.

Deporte y recreación.

Logística y comercio.

Atención y cuidado.

La iniciativa tendrá presencia en más de 70 municipios de Antioquia y cubrirá el 100 % del valor de la matrícula. Además, los beneficiarios recibirán un apoyo económico de hasta 530 mil pesos.

Este apoyo se dividirá para su pago en los dos semestres que contempla el programa y su desembolso está sujeto a la disponibilidad de recursos y acorde a los tiempos estipulados por la corporación.

“10 mil nuevas becas en el programa Becas Jóvenes Pa’ Lante, con una inversión de más de 40 mil millones de pesos. En los años anteriores hemos invertido más de 20 mil millones para 5 mil becas. Además, les brindan la posibilidad de emprender”, afirmó el gobernador Andrés Julián.

“Un joven que tenga la oportunidad de formarse de manera pertinente no solo puede acceder a un buen empleo o desarrollar un emprendimiento, sino salir adelante y, de paso, ayudar a que toda su familia también lo haga” concluyó.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Entre los requisitos para participar en la convocatoria se encuentran:

Ser colombiano y residir en un municipio no certificado del departamento de Antioquia. Haber culminado la educación media o haber cursado hasta grado noveno en una institución educativa del departamento. Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. No poseer título técnico, técnico profesional, tecnológico o universitario. No haber sido beneficiario de otro programa de becas con el mismo propósito.

Cable aclarar que esta convocatoria aplica a todas las personas colombianas residentes en los municipios del departamento de Antioquia, excepto Medellín y municipios certificados del Valle de Aburrá.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 5 de julio. Los interesados podrán consultar los requisitos, condiciones y reglamento de la convocatoria en la página web de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía: www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co

Allí podrán encontrar el formulario correspondiente para ingresar sus datos como tipo y número de documento, correo electrónico y número de celular; municipio al que pertenece y la carrera en la que está interesado(a). Adicionalmente, debe presentar los siguientes documentos para la legalización:

Documento de identidad

Cuenta de servicios públicos

Certificado del último nivel educativo alcanzado

Certificado de las condiciones especiales, en caso de que cumpla con alguna.

También puede consultar: Renta Ciudadana y Devolución del IVA: link para consultar beneficiarios del pago de JUNIO

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