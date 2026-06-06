Cayó en Medellín quien fue uno de los explosivistas del frente 36, señalado del crimen de un militar

Medellín

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, a través del Grupo Investigativo de Delitos Contra la Seguridad Pública y el Terrorismo de la DIJIN, realizó un operativo para capturar en Medellín a una persona que presuntamente era cabecilla de comisión. Esta persona fue sorprendida por los uniformados cuando se movilizaba en un camión.

Según la investigación, alias Mono Milicio es un experto explosivista del frente 36 y duró unos cinco años en la organización ilegal Las acciones de las que se le sindica ocurrieron principalmente en la población de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia, donde mediante el uso de los artefactos improvisados habría asesinado al suboficial del Ejército Esneider Alejandro Pineda Solarte, en agosto de 2025. La DIJIN también manifiesta que se esclarecen en total cuatro homicidios.

Caracol Radio ha conocido de fuentes confiables que esta persona ya no era combatiente uniformado del frente 36, pero que, desde la ciudad de Medellín, integraba la red de apoyo del grupo, apoyando con temas logísticos.