Los niños no pueden decir groserías en el Torneo Hinchas de Paz que se inició en Armenia

Armenia

La pasión por el fútbol infantil se tomó Armenia con el inicio del Torneo Hinchas de Paz Alcaldía de Armenia–Imdera-Policía Comunitaria, que en su primera jornada dejó un balance de 33 goles en ocho partidos disputados, coordinado por el líder cívico Jairo Soto.

El torneo reúne a más de 250 niños y niñas de 16 equipos, que durante varias semanas competirán en diferentes canchas de los barrios de la ciudad, en la rama masculina (categorías 10, 11 y 12 años), en una apuesta por la inclusión, la formación deportiva y el trabajo en equipo.

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con el líder comunal y director del Torneo Hinchas de Paz Jairo Soto “primero hay que darle gracias a Dios y segundo a ustedes por apoyarnos en actividades que hace Jairo Soto, las actividades sociales, el sábado empezó fue un éxito, o sea, hincha de paz fue la inauguración donde el alcalde llegó y le entregó a los 16 equipos, uniforme a los 16 equipos, le entregó un balón a cada equipo y fue era eso y una sorpresa dándole la hamburguesa con juguito a los a los niños.

¿Cuántos años tiene este torneo?

15 años llevamos, yo creo que hemos contado los 15 años Sí, del Torneo Hinchas de paz en la ciudad de Armenia.

Jairo Soto líder comunal y coordinador del torneo Hinchas de Paz estuvo en Caracol Radio. Foto: Ángeles Gonzáles Ampliar

¿Cuántos niños participando, de qué edades?

Los niños son de 10, 11 y 12 años, no pueden cumplir 13 este año, este año no puede cumplir 13 años y ya por la obligación tiene que haber una niña en la cancha, Sí. Pero la niña puede tener 13 años.

En este momento tenemos 16 equipos. Siempre se hace con 16 equipos. Yo empecé hace tres meses empezamos la convocatoria con 24 equipos. De los 24 equipos quedaron 16 equipos, Clasifican Bocho y el ocho ya jugamos a los cuartos de final y allá se juega la semifinal y luego la final.

¿En qué escenario se va a jugar?

El sábado se jugó la primera fecha en el estadio Centenario el domingo 8 de junio vamos a estar en el barrio Simón Bolívar, y el otro domingo vamos a estar en Santa Rita, y después nos vamos para la cancha de los Las Palmas que es muy buena ahí al pie del río.

En el Torneo Hinchas de Paz castigan el mal comportamiento

Nosotros tenemos un reglamento interno donde el niño no puede decir groserías, lo que queremos es inculcar valores a los niños, enseñarles a los niños a jugar el fútbol en paz.

No se le puede contestar al árbitro solo con levantar la mano, al árbitro lo saca, no se usa la tarjeta roja ni la amarilla, es un reglamento interno que tenemos, se saca al niño 5 minutos sin por alzar le contestarle al árbitro. Dos niños que están como muy calientes y cuando sacan y descansa 5 minutos mientras que se resfría. También un reglamento que toda la vida existido si el niño va a jugar y va al papá a verlo borracho, no se pone a jugar el niño, no se pone a jugar el niño.

Agradecimientos

Tenemos que alegrar gracias primero a Dios, primero, segundo a los medios de comunicación como Caracol Radio, tercero a la policía comunitaria, que siempre hemos estado con la policía comunitaria, siempre los ha respaldado y en este caso también a la alcaldía y el Imdera con la entrega de la indumentaria y demás, al doctor Wilson Herrera, director de Imdera, al alcalde Jaime Padilla, que nos están apoyando al 100%.

Inauguración del Torneo Hinchas de paz. en el estadio Centenario, Armenia. Foto: Jairo Soto Ampliar

¿Tiene premios?

Sí, señor, yo primero antes mucho antes usted sabía que era una lidia conseguir la premiación, pero la conseguíamos. Se le da al campeón es decir al primero, segundo, tercer y cuarto puesto trofeo y medallas.

¿Qué ha significado para Jairo estos 15 años de hacer hinchas de paz?

Una bendición poder brindarle a la comunidad y a los niños esta oportunidad a través del fútbol y los valores. y ahí seguimos trabajando por la comunidad.